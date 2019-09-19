20 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

DEAŞ'ın infazcısı İzmir'de yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
DEAŞ'IN İNFAZCISI İZMİR'DE YAKALANDI

'de polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütünün kanlı infazlarını gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan, saklandığı evde yakalandı. Terörle 'ne götürülen Ramadan'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü , İstihbarat ve ekipleri, terör örgütünün kanlı infazlarını gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan'ın yasa dışı yollardan 'ye giriş yaptığını tespit etti.

Örgüt üyesinin İzmir'e geldiği yönünde alınan istihbarat üzerine Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekipleri koordineli çalışarak Ramadan'ın saklandığı adresi saptadı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, ortak operasyon için harekete geçti. Örgüt adına birçok kanlı eylemi faili olduğu belirlenen Ramadan'ın evinin çevresinde sivil polisler önlem aldıktan sonra diğer ekipler baskın yaptı. DEAŞ'lı Muhammed Ramadan, polisin başarılı operasyonuyla yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan Ramadan, sorgulanmak üzere Terörle 'ne götürüldü. Ramadan'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN