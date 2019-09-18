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Kestikleri ağacın altında kalan 2 kişiden biri hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2019
AĞACIN ALTINDA KALAN 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

'te 35 yaşındaki Bilal Tırpan ile 69 yaşındaki Tajdin Kayran, kış mevsiminde yakacak olarak kullanmak için kestikleri ağacın altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İnkapı köyünde yaşayan Bilal Tırpan, Tajdin Kayran ile kış mevsiminde yakacak ihtiyacını karşılamak için motorla palamut ağacı kesti.

Devrilen ağacın altında kalan Tırpan olay yerinde hayatını kaybetti, Kayran ise yaralandı.

OTOPSİ YAPILACAK

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırpan'ın cesedi ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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