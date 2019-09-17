Son dakika: Tuzla'da kargo merkezinde şüpheli toz alarmı
İstanbul, Tuzla 'da bir kargo merkezinde yer alan paketlerden birinden saçılan toz paniğe yol açtı. Olay yerine gelen polis önlem alırken inceleme için uzman ekip çağrıldı.
Tuzla 'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis önlem alırken inceleme için uzman ekip çağrıldı.
TOZ YERE SAÇILDI
Orta Mahalle Öztaş Sokağı'nda bulunan kargo dağıtım merkezine Tekirdağ'dan Anadolu Adalet Sarayına gönderildiği öğrenilen bir çuvalın içerisinde çıkan şüpheli toz yere saçıldı.
GÜVENLİK GÜÇLERİ ÖNLEM ALDI
Çalışanlarca olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılırken, güvenlik güçlerince dağıtım merkezi boşaltılarak önlem alındı.
UZMAN EKİP ÇAĞRILDI
Toza temas ettiği öğrenilen 2 çalışan ise tedbiren hastaneye kaldırılırken, şüpheli tozun ne olduğunun öğrenilmesi için olay yerine uzman ekip çağrıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Uyuşturucu satan 17 kişiye gözaltı
- Masa olarak kullanılan taşın şaşırtan gerçeği
- 12 gün öpüp koklayabilmişti! İşte Erkal'ın kızının son hali
- Milyonları gözyaşlarına boğmuştu! Tahliye edildi
- Son dakika: Hatay'da 25 farklı noktada orman yangını
- İzleyen herkesin gözünden kaçtı! İşte o hata...
- Evlat nöbeti tutan aileyi tehdit etmişti! HDP'li isim tutuklandı
- Hakkari'de terör operasyonu
- Canlı yayında cezaevine girdi!
- Dev piton kadını yuttu!
- Şampiyonlar Ligi maç özetleri! 17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi özet ve golleri!
- Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevda’nın sırları açığa çıkıyor…
- ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Üniversite ek tercih sonuçları!
- Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda?
- Getafe Trabzonspor maçı ne zaman? Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda?
- Kimse Bilmez 14. bölüm izle! Kimse Bilmez 14. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Şampiyon dizisi oyuncuları kim kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir?
- Teknofest’e nasıl gidilir? Teknofest nerede, giriş ücretli mi?
- Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 2019-2020 Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir?
- Çukur 68. son bölüm izleyicilerle buluştu! Çukur 69. yeni bölüm fragmanı ilk sahne yayında
- Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi? Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?