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Son dakika: Tuzla'da kargo merkezinde şüpheli toz alarmı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
TOZ ALARMI! EKİPLER BÖLGEYİ KAPATTI

, 'da bir kargo merkezinde yer alan paketlerden birinden saçılan toz paniğe yol açtı. Olay yerine gelen polis önlem alırken inceleme için uzman ekip çağrıldı.

'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis önlem alırken inceleme için uzman ekip çağrıldı.

Tuzla'da kargo merkezinde şüpheli toz alarmı | Video TUZLA'DA KARGO MERKEZİNDE ŞÜPHELİ TOZ ALARMI | VİDEO

TOZ YERE SAÇILDI

Orta Mahalle Öztaş Sokağı'nda bulunan kargo dağıtım merkezine Tekirdağ'dan Anadolu Adalet Sarayına gönderildiği öğrenilen bir çuvalın içerisinde çıkan şüpheli toz yere saçıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ÖNLEM ALDI

Çalışanlarca olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılırken, güvenlik güçlerince dağıtım merkezi boşaltılarak önlem alındı.

UZMAN EKİP ÇAĞRILDI

Toza temas ettiği öğrenilen 2 çalışan ise tedbiren hastaneye kaldırılırken, şüpheli tozun ne olduğunun öğrenilmesi için olay yerine uzman ekip çağrıldı.

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