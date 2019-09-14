Antalya'da sosyal medyadan gördükleri yangına bidonlarla koştular
Antalya'da mahalle arasındaki çalılık alanda yangın çıktı. Arkadaşlarının sosyal medyadan yaptıkları canlı yayından yangını öğrenen çocuklar, su dolu bidonlarla yangını söndürme çalışmalarına katıldı.
Antalya'da Kırcami Mahallesi Şehitler Caddesi'nde çalılık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, etrafı yüksek duvarla çevrili inşaat malzemesi bulunan bir depoya sıçradı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada bir çocuğun yangını sosyal medya hesabından canlı yayınlaması üzerine yakın mahallelerdeki çocuklar da bölgeye geldi.
ÇOCUKLAR SU DOLU BİDONLARLA YARDIMA KOŞTU
Ellerindeki su dolu bidonlarla söndürme çalışmalarına destek olan çocuklardan Samet Şahin, gazetecilere, uzak bir mahallede oturmasına rağmen yangını öğrenince koşarak geldiğini söyledi.
Alevlere bidonlarla su döktüklerini belirten Şahin, "Yiğit arkadaşımız sosyal medyadan canlı yayın yapınca yangın olduğunu gördüm. Hemen evden bidon alıp koştum. İtfaiyeci abilerimize destek olduk." dedi.
Yiğit Merttaş ise alevlerin evlerinin yanına kadar geldiğini dile getirerek, arkadaşlarıyla bidonlarla su taşıdığını aktardı.
Kırcami Mahallesi Muhtarı Mehmet Köksal da yangının elektrik kablolarından çıktığının iddia edildiğini belirterek, "Alevler depoya da sıçradı. Evlere ulaşmadan, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Burası imarsız bir bölge." diye konuştu.
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