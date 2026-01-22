Ufuk Özkan'a donör bulundu mu? Kardeşi Umut Özkan'dan yeni açıklama
Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan için başlatılan acil donör arayışı sürüyor. Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ağabeyinin son durumuna dair bilgi verdi.
"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoş Geldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet"in de aralarında bulunduğu birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiriyor.
Durumu ağırlaştığı için yeniden hastaneye kaldırılan başarılı oyuncu, karaciğer nakli bekliyor. Ünlüler dünyasından çok sayıda isim, 50 yaşındaki Özkan için acil donör çağrısında bulunuyor.
ZİYARETLER KISITLANMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde ağabeyinin influenzaya yakalandığını ve bu nedenle ziyaretlerin kısıtlandığını duyuran kardeşi Umut Özkan, son sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.