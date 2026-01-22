CANLI YAYIN

Ufuk Özkan'a donör bulundu mu? Kardeşi Umut Özkan'dan yeni açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan için başlatılan acil donör arayışı sürüyor. Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ağabeyinin son durumuna dair bilgi verdi.

"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoş Geldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet"in de aralarında bulunduğu birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiriyor.

Durumu ağırlaştığı için yeniden hastaneye kaldırılan başarılı oyuncu, karaciğer nakli bekliyor. Ünlüler dünyasından çok sayıda isim, 50 yaşındaki Özkan için acil donör çağrısında bulunuyor.

ZİYARETLER KISITLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ağabeyinin influenzaya yakalandığını ve bu nedenle ziyaretlerin kısıtlandığını duyuran kardeşi Umut Özkan, son sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Özkan, ağabeyi için aranan uygun donörün henüz bulunamadığını söyledi.

UYGUN DONÖR BULUN MU?

Instagram hesabından mesaj yayımlayan Özkan; ''Kamuoyuna duyuru: Abim üzerinden, benim yapacağım resmi paylaşımlar dışında yapılan hiçbir habere itibar etmeyiniz. Şu an itibarıyla netleşmiş bir donör adayı bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı, teyitsiz ve izinsiz yapılan bu tür paylaşımlar; hem toplumu yanlış bilgilendirmekte hem de devam eden tıbbi ve hukuki süreci doğrudan zorlaştırmaktadır.

Organ nakli süreci, belirli etik kurallar ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmekte olup, kamuoyunda oluşturulan yanlış algılar sürecin sağlıklı ilerlemesine zarar vermektedir. Bu nedenle, abimle ilgili yapılacak bilgilendirmeler yalnızca benim tarafımdan ve resmi kanallardan paylaşılacaktır. Aksi yönde yapılan paylaşımlar hakkında gerekli hukuki ve idari başvurular tarafımızca yapılmaktadır. Hassasiyet gösteren ve sürece saygı duyan herkese teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.

#Ufuk Özkan #Organ Nakli
