Ufuk Özkan son durumu nasıl? Dostlarından duygulandıran paylaşım
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Özkan için acil donör arayışı devam ederken, yakın dostlarının yaptığı paylaşımlar ise duygulandırdı.
"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoş Geldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi birçok sevilen film ve dizide rol alan başarılı oyuncu Ufuk Özkan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor.
SANAT DÜNYASI SEFERBER OLDU
12 Ocak'ta hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki oyuncunun durumu ağırlaşınca yeniden tedavi altına alındığı ve acil karaciğer nakli beklediği öğrenildi.
Oyuncunun sağlık durumunun ciddiyet kazanmasının ardından sanat dünyası adeta seferber oldu.
Aralarında Melek Baykal, Perihan Savaş, Tuba Büyüküstün, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Bergüzar Korel, Bülent Şakrak, Pelin Öztekin, Ferit Kaya ve daha birçok ünlü isim, Ufuk Özkan için acil donör çağrısında bulundu.
"İNFLUENZA A TESTLERİ POZİTİF"
Kardeşi Umut Özkan ise geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımında, "Ağabeyim Ufuk Özkan'da üst solunum yolu enfeksiyonu gelişmiş olup, yapılan tetkikler sonucunda İnfluenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu enfeksiyonun mevcut karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını özellikle vurgulamaktadır. Bu nedenle, yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler kısıtlanmıştır. Burada bir kez daha önemle belirtmek isterim ki karaciğer donörü arayışımız devam etmektedir. Özellikle daha önce ağabeyimle yolu kesişmiş, onu tanıyan tiyatro ve sanat camiasından kişilerin, Instagram hesabım üzerinden benimle iletişime geçmeleri büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.