Ufuk Özkan son durumu nasıl? Dostlarından duygulandıran paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Özkan için acil donör arayışı devam ederken, yakın dostlarının yaptığı paylaşımlar ise duygulandırdı.

"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoş Geldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi birçok sevilen film ve dizide rol alan başarılı oyuncu Ufuk Özkan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SANAT DÜNYASI SEFERBER OLDU

12 Ocak'ta hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki oyuncunun durumu ağırlaşınca yeniden tedavi altına alındığı ve acil karaciğer nakli beklediği öğrenildi.

Oyuncunun sağlık durumunun ciddiyet kazanmasının ardından sanat dünyası adeta seferber oldu.

Aralarında Melek Baykal, Perihan Savaş, Tuba Büyüküstün, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Bergüzar Korel, Bülent Şakrak, Pelin Öztekin, Ferit Kaya ve daha birçok ünlü isim, Ufuk Özkan için acil donör çağrısında bulundu.

Özkan'ın kardeşi son durumunu açıklamıştı! Kaynak: InstagramÖzkan'ın kardeşi son durumunu açıklamıştı! Kaynak: Instagram

"İNFLUENZA A TESTLERİ POZİTİF"

Kardeşi Umut Özkan ise geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımında, "Ağabeyim Ufuk Özkan'da üst solunum yolu enfeksiyonu gelişmiş olup, yapılan tetkikler sonucunda İnfluenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu enfeksiyonun mevcut karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını özellikle vurgulamaktadır. Bu nedenle, yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler kısıtlanmıştır. Burada bir kez daha önemle belirtmek isterim ki karaciğer donörü arayışımız devam etmektedir. Özellikle daha önce ağabeyimle yolu kesişmiş, onu tanıyan tiyatro ve sanat camiasından kişilerin, Instagram hesabım üzerinden benimle iletişime geçmeleri büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

DONÖR BULUNDU MU?

Organ bağışı sürecine ilişkin de paylaşımda bulunan Umut Özkan, "İstanbul ile İstanbul dışından ağabeyimin hayranları ve sevenlerinin donör olma isteği bizim için çok kıymetli. Herkese yürekten teşekkür ederiz. Ancak donör bağışı sürecinde heyet, alıcı ile verici arasındaki yakınlık ve bağ durumunu esas almaktadır. Bu nedenle özellikle sinema ve tiyatro camiasında, abimle aynı projelerde yer almış kişilerin başvuruları öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Hastanede tedavisi süren Ufuk Özkan için yakın dostlarının paylaştığı mesajlar ise duygulandırdı. Kardeşi Umut Özkan, sanatçı dostlarının yazdığı destek mesajlarını sosyal medya hesabından alıntıladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"GÜZEL GÜNLERİMİZİ HATIRLA DOSTUM"

Özkan'ın gençlik yıllarına ait nostaljik bir fotoğrafla yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Güzel günlerimizi hatırla dostum. O günler gibi aramızda olacaksın. Hey gidi günler hey… İyi olacaksın dostum, çok az kaldı."

Sanat dünyası ve hayranları, başarılı oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşması için umutlu bekleyişini sürdürüyor.

