Ufuk Özkan son durumu nasıl? Dostlarından duygulandıran paylaşım

Özkan'ın kardeşi son durumunu açıklamıştı! Kaynak: Instagram

"İNFLUENZA A TESTLERİ POZİTİF"

Kardeşi Umut Özkan ise geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımında, "Ağabeyim Ufuk Özkan'da üst solunum yolu enfeksiyonu gelişmiş olup, yapılan tetkikler sonucunda İnfluenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu enfeksiyonun mevcut karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını özellikle vurgulamaktadır. Bu nedenle, yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler kısıtlanmıştır. Burada bir kez daha önemle belirtmek isterim ki karaciğer donörü arayışımız devam etmektedir. Özellikle daha önce ağabeyimle yolu kesişmiş, onu tanıyan tiyatro ve sanat camiasından kişilerin, Instagram hesabım üzerinden benimle iletişime geçmeleri büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.