Türkiye madende güçleniyor! 3,5 trilyon dolarlık potansiyel

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak döneminde başlatılan sondaj çalışmalarıyla özellikle Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementlerinde önemli ilerleme kaydeden Türkiye, bor, mermer, trona, feldspat ve barit gibi madenlerin yanı sıra altın, gümüş ve bakır gibi değerli metallerde de güçlü bir konuma sahip.

Zengin maden çeşitliliği ve stratejik kaynaklarıyla dikkat çeken Türkiye'nin yer altı potansiyelinin yaklaşık 3,5 trilyon dolar düzeyinde olduğu belirtilirken, kritik madenlere yönelik yatırımların artmasıyla küresel madencilikteki payı da giderek yükseliyor.