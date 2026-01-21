Türk tiyatrosunun çınarı Haldun Dormen'e sanat camiasından mesaj yağdı
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, usta sanatçı Haldun Dormen, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti. Dormen'in vefatı sanat camiasını yasa boğarken, sevenlerinden art arda duygusal mesajlar geldi.
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ardında sayısız eser bırakan usta sanatçı 97 yaşındaydı.
"BABAMI EBEDİYETE UĞURLAMANIN TARİFSİZ ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİM"
Oğul Ömer Dormen, babasının vefatına ilişkin; "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır" dedi.
PEŞ PEŞ TAZİYE MESAJLARI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Türk tiyatrosuna yön veren, sahne sanatlarımızın gelişiminde unutulmaz katkılar sunan Haldun Dormen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yetiştirdiği kuşaklarla ve eserleriyle daima yaşayacak. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında "Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, usta sanatçı Haldun Dormen'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk tiyatro tarihinde eşsiz izler bırakan Haldun Dormen'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.