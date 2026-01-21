CANLI YAYIN

Türk tiyatrosunun çınarı Haldun Dormen'e sanat camiasından mesaj yağdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türk tiyatrosunun çınarı Haldun Dormen'e sanat camiasından mesaj yağdı

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, usta sanatçı Haldun Dormen, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti. Dormen'in vefatı sanat camiasını yasa boğarken, sevenlerinden art arda duygusal mesajlar geldi.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ardında sayısız eser bırakan usta sanatçı 97 yaşındaydı.

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen

"BABAMI EBEDİYETE UĞURLAMANIN TARİFSİZ ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİM"

Oğul Ömer Dormen, babasının vefatına ilişkin; "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır" dedi.

Kaynak: Sosyal medya

PEŞ PEŞ TAZİYE MESAJLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Türk tiyatrosuna yön veren, sahne sanatlarımızın gelişiminde unutulmaz katkılar sunan Haldun Dormen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yetiştirdiği kuşaklarla ve eserleriyle daima yaşayacak. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında "Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, usta sanatçı Haldun Dormen'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk tiyatro tarihinde eşsiz izler bırakan Haldun Dormen'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.

Kaynak: Sosyal medya

"BÜYÜK USTA"YA MESAJ YAĞDI

97 yaşındaki Dormen'in vefatının ardından sanatçı dostları sosyal medyadan art arda duygusal mesajlar paylaştı.

OKTAY KAYNARCA

"Türk tiyatrosu için mücadelen hiç unutulmayacak hocam. Mekânın cennet olsun.."

Oktay Kaynarca

ARZUM ONAN

"Tiyatroya adanmış bir ömür. Çok üzgünüm... Allah ailesine, sevenlerine ve tüm tiyatro camiasına sabır versin"

Arzum Onan

EBRU GÜNDEŞ

"Türk tiyatrosunun duayeni, sahneye ve sanata ömrünü adamış büyük usta"

Ebru Gündeş

SİBEL CAN

''Usta Sanatçı Haldun Dormen'i kaybettik. Tüm sevenlerinin, öğrencilerinin ve tiyatro camiasının başı sağ olsun. Işıklar içinde uyusun"

Sibel Can

SİNEM KOBAL

"Ah hocam.. Ne büyük bir şans sizi tanımak sizin öğrenciniz olmak.. Tanıdığım en özel ruhlardan birine veda etmek çok zor.. Herkesi, her şeyi kucaklayabilecek bir sevgisi, merhameti olan yeteneği ve çalışkanlığıyla ilham olan yol açan ışık tutan canım ustam tiyatro için sanat için yaptıklarınız için çok teşekkürler. Rahat uyu yattığın yer incinmesin.. Hepimizin başı sağ olsun"

Sinem Kobal

FAHRİYE EVCEN

''Yanı başında çalışmak kolay unutulmaz.. Huzur içinde uyu hocam''

Fahriye Evcen

SEDA SAYAN

"Mekanın cennet olsun. Tanıdığım en beyefendi adamdın"

Seda Sayan

SEMİRAMİS PEKKAN

"Çok değerli dostumu kaybettim. Benim hayatımdaki yeri çok değerliydi. Türk tiyatrosunun ve hepimizin başı sağ olsun. Allahtan ailesine ve tüm onu sevenlere sabır diliyorum. Çok çok üzgünüm."

Semiramis Pekkan

HANDE ERÇEL

Oyuncu Hande Erçel de taziye mesajı paylaşan ünlü isimlerden oldu.

Hande Erçel

GELİNİ AYŞE ARMAN "DURUM ÇOK PARLAK DEĞİL" DEMİŞTİ

Dormen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama gelini ve ünlü yazar Ayşe Arman'dan gelmişti. Arman, Instagram sayfasında "3 haftadır hastane... Ömer zoom toplantılarını buradan yapıyor... Her gün geliyoruz... Görüş saatlerinde görüyoruz... Entübe hal devam... Çok parlak değil durum... Makinalarla stabil... Böbrek, kalp, akciğer hep makinaya bağlı... Bilmiyorum artık ne olacak... Bekliyoruz... Onun için ne hayırlıysa o olsun... İçimden çok post koymak filan gelmiyor... Sadece gündemle ilgili bi şeyler paylaşıyorum... Tadım tuzum yok... Böyle..." mesajını paylaşmıştı.

Kaynak: Instagram

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni, oyun yazarı, çevirmen Ahmet Haldun Dormen, 5 Nisan 1928 yılında Mersin'de dünyaya geldi. 1955 yılında Dormen Tiyatrosu'nu kurdu. 1961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk batılı müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı yönetti. 1980'li yıllarda Egemen Bostancı'nın yapımcılığını üstlendiği Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikalleri sahneye koydu. 1985 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu Lüküs Hayat, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak devam etti.

Kaynak: Sosyal medya

ABD'DE EĞİTİM ALDI

Tiyatro eğitimini ABD'de Yale Üniversitesi'nde aldı. Yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Hollywood'da Pasadena Playhouse'da 4 oyunda oynadı. İstanbul'a döndüğünde önce Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye girdi ve Cinayet Var adlı oyundaki dedektif rolüyle ilk kez Türk seyirci karşısına çıktı. O sıralarda Beyoğlu Parmakkapı sokakta gençlerle birlikte 60 kişilik cep tiyatrosunu açtı.

Kaynak: Sosyal medya

DEVLET SANATÇISI OLDU

Dormen, 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile evlenmiş, sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı bir oğlu dünyaya gelmiştir.

Yaşamı boyunca iki yüz ellinin üstünde ödül kazanan sanatçı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda dersler vermiş; Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru olarak ödüllendirilmiş; 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı ünvanını almıştır.

#Haldun Dormen #Ayşe Arman
