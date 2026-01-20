Tuncel Kurtiz’in Kaz Dağları’ndaki mülkleri rekor fiyatla satışa çıktı
Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Tuncel Kurtiz’in özel mülklerinin satışa çıkarıldığı öğrenildi. 13 yıl önce aramızdan ayrılan sanatçının, anılarıyla özdeşleşen Zeytinbağı Oteli 85 milyon TL'ye, aynı arsa üzerindeki özel konutu ise 49 milyon 750 bin TL'ye alıcısını bekliyor.
Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Tuncel Kurtiz'in, hayatının son yıllarını geçirdiği Kaz Dağları'ndaki Zeytinbağı mülkleri satışa çıkarıldı.
Sanatçının Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü'nde, aynı arsa üzerinde yer alan iki ayrı yapısından oluşan mülklerin fiyatı dikkat çekti.
SABAH'ın haberine göre; Zeytinbağı Oteli için 85 milyon TL, Kurtiz'in uzun yıllar yaşadığı özel konut için ise 49 milyon 750 bin TL talep ediliyor.
3 bin 250 metrekarelik bir arazi üzerine kurulu taş mimarili yapı, sadece bir konut ya da otel olmanın ötesinde, sanatsal ve felsefi bir yaşam alanı olarak tasarlanmış.
8 odalı butik otel; restoranı, geniş avluları ve farklı sosyal alanlarıyla sanat, gastronomi ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek nitelikte. Aynı zamanda sanat merkezi olarak da kullanılan yapı, Tuncel Kurtiz'in dünyaya bakışını ve kültürel mirasını yansıtan özel bir mekan olarak tanımlanıyor.