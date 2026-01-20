CANLI YAYIN

Tuncel Kurtiz’in Kaz Dağları’ndaki mülkleri rekor fiyatla satışa çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Tuncel Kurtiz’in özel mülklerinin satışa çıkarıldığı öğrenildi. 13 yıl önce aramızdan ayrılan sanatçının, anılarıyla özdeşleşen Zeytinbağı Oteli 85 milyon TL'ye, aynı arsa üzerindeki özel konutu ise 49 milyon 750 bin TL'ye alıcısını bekliyor.

Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Tuncel Kurtiz'in, hayatının son yıllarını geçirdiği Kaz Dağları'ndaki Zeytinbağı mülkleri satışa çıkarıldı.

Sanatçının Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü'nde, aynı arsa üzerinde yer alan iki ayrı yapısından oluşan mülklerin fiyatı dikkat çekti.

SABAH'ın haberine göre; Zeytinbağı Oteli için 85 milyon TL, Kurtiz'in uzun yıllar yaşadığı özel konut için ise 49 milyon 750 bin TL talep ediliyor.

3 bin 250 metrekarelik bir arazi üzerine kurulu taş mimarili yapı, sadece bir konut ya da otel olmanın ötesinde, sanatsal ve felsefi bir yaşam alanı olarak tasarlanmış.

8 odalı butik otel; restoranı, geniş avluları ve farklı sosyal alanlarıyla sanat, gastronomi ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek nitelikte. Aynı zamanda sanat merkezi olarak da kullanılan yapı, Tuncel Kurtiz'in dünyaya bakışını ve kültürel mirasını yansıtan özel bir mekan olarak tanımlanıyor.

Emlak ilanlarında mülk için "sadece bir otel değil, bir yaşam sanatı simgesi" ifadesi kullanılırken, "Bir filozofun dokunduğu, bir sanatçının yaşattığı, bir halk ozanının nefesiyle şekillenmiş bir yaşam alanı" sözleriyle Kurtiz'in bıraktığı izlere vurgu yapılıyor.

Sanatçının doğaya olan tutkusu ve derin felsefi yaklaşımı, evin her köşesinde hissediliyor.

Kaz Dağları'nın Türkiye'nin en yüksek oksijen oranına sahip bölgelerinden biri olması da Zeytinbağı'nı cazip kılan unsurlar arasında yer alıyor. Doğa ve kültürün iç içe geçtiği bu alan, sanatçılar, yazarlar ve doğaseverler için yıllar boyunca önemli bir buluşma noktası oldu.

Sakin atmosferi ve çevresindeki doğal güzelliklerle öne çıkan mülk, misafirlerine benzersiz bir deneyim sunuyor. Zeytinbağı evi, randevu usulüyle gezilebilen bir mülk olarak satışa sunulmuş. Potansiyel alıcıların, profesyonel bir çerçevede süreci ilerletmesi sağlanıyor.

Tuncel Kurtiz'in anılarıyla yoğrulmuş bu özel alanın yeni sahibinin kim olacağı ise şimdiden merak konusu.

TUNCEL KURTİZ KİMDİR?

Tuncel Tayanç Kurtiz, 1 Şubat 1936'da Kocaeli'de doğdu. Haydarpaşa Lisesi mezunu olan sanatçı, hukuk, filoloji, felsefe ve sanat tarihi gibi farklı bölümlerde eğitim aldıktan sonra oyunculuğa yöneldi. 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya başlayan Kurtiz, Türk sinemasının başyapıtları arasında yer alan "Sürü", "Umut" ve "Duvar" gibi filmlerdeki unutulmaz performanslarıyla tanındı.

2009 yılında "Ezel" dizisinde canlandırdığı "Ramiz Karaeski" karakteriyle yeni kuşakların sevgisini kazanan Kurtiz, Altın Portakal, Gümüş Ayı ve Altın Böcek gibi birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü.

