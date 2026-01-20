Tuncel Kurtiz’in Kaz Dağları’ndaki mülkleri rekor fiyatla satışa çıktı

Kaynak: Sosyal medya

Sanatçının Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü'nde, aynı arsa üzerinde yer alan iki ayrı yapısından oluşan mülklerin fiyatı dikkat çekti.

SABAH'ın haberine göre; Zeytinbağı Oteli için 85 milyon TL, Kurtiz'in uzun yıllar yaşadığı özel konut için ise 49 milyon 750 bin TL talep ediliyor.

3 bin 250 metrekarelik bir arazi üzerine kurulu taş mimarili yapı, sadece bir konut ya da otel olmanın ötesinde, sanatsal ve felsefi bir yaşam alanı olarak tasarlanmış.

Tuncel Kurtiz'in Kaz Dağları’ndaki mülkleri