Haberler Tıkla Haberleri Trafoda patlama dehşeti! Alev topuna döndü

Trafoda patlama dehşeti! Alev topuna döndü

Adıyaman’da şehir merkezinde bulunan bir elektrik trafosunun patlaması paniğe neden oldu. Alev alan trafoya bölgeye sevk edilen ekipler müdahale etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 22.08.2025 00:49 Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 01:36
ABONE OL
TRAFODA PATLAMA DEHŞETİ! ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Adıyaman'da şehir merkezinde bulunan bir elektrik trafosunun patlaması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Millet Bahçesi içerisinde bulunan bir elektrik trafosu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından trafo alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri söndürdü. Trafonun hasar gördüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA