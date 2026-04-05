Togg'da nisan kampanyası: Hangi model kaç para? 12 ay vade yüzde 0 faiz imkanı
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, elektrikli otomobil pazarındaki güçlü konumunu korumak amacıyla Nisan ayına özel yeni bir kampanya başlattı. Mart ayında satış liderliğini elde eden marka, sunduğu avantajlı finansman seçenekleriyle bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor.
Türkiye'nin mobilite alanındaki gururu Togg, Mart ayında elde ettiği satış rekorlarının ardından hız kesmiyor. Elektrikli otomobil pazarında Mart ayını lider kapatan marka, Nisan ayında vites büyüterek hem bireysel kullanıcılar hem de filo alıcıları için devasa bir finansman paketini devreye aldı. Özellikle T10X ve T10F modellerinde sunulan sıfır faizli kredi seçenekleri, yerli otomobil hayali kuranlar için piyasa koşullarının çok üzerinde bir avantaj sunuyor.
MARTTA ZİRVEYE YERLEŞTİ
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Togg, mart ayında 4 bin 440 adetlik satış rakamına ulaştı. Yılın ilk üç ayında toplam satış ise 9 bin 419 olarak kayıtlara geçti. Bu performans, markayı elektrikli otomobil pazarında üst sıralara taşıdı.
SIFIR FAİZLİ KREDİ SEÇENEKLERİ DEVAM EDİYOR
Togg, bireysel kullanıcıların yanı sıra filo alımları için de cazip finansman imkanları sunmayı sürdürüyor. Özellikle kısa vadeli kredilerde sıfır faiz uygulaması dikkat çekerken, yüksek tutarlı ve uzun vadeli kredi seçenekleri de kampanyanın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
T10F MODELLERİNDE YÜKSEK LİMİTLİ FİNANSMAN
T10F serisi için hazırlanan kampanyada farklı versiyonlara göre değişen kredi seçenekleri sunuluyor.
T10F V2 ve T10F 4More modellerinde 750 bin liraya kadar kredi için 12 ay vadede sıfır faiz uygulanıyor. Bu pakette aylık ödeme 62 bin 500 lira seviyesinde.
Daha uzun vadeli seçeneklerde ise:
- T10F V2 modeli için 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vadede yüzde 2,77 faiz oranıyla aylık 74 bin 932 lira,
- T10F V1 modeli için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vadede yüzde 2,81 faiz oranıyla aylık 57 bin 820 lira,
- T10F 4More için 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vadede yüzde 2,73 faiz oranıyla aylık 74 bin 448 lira ödeme imkanı sunuluyor.
FİLO ALIMLARINA ÖZEL YÜZDE 100 FİNANSMAN
Kurumsal müşterilere yönelik hazırlanan kampanyada ise finansman desteği daha da genişletildi. Filo alımlarında yüzde 100'e kadar finansman sağlanırken, yüksek kredi limitleri dikkat çekiyor.
Bu kapsamda:
- T10F V2 için 2 milyon 475 bin lira kredi, 48 ay vadede yüzde 3,08 faizle aylık 102 bin 227 lira,
- T10F 4More için 3,2 milyon lira kredi, 48 ay vadede yüzde 3,11 faizle aylık 132 bin 924 lira ödeme planı sunuluyor.
T10X SERİSİNDE DE BENZER AVANTAJLAR
Togg'un T10X modeli için hazırlanan kampanyada da hem bireysel hem filo müşterilerine yönelik seçenekler yer alıyor.
Bireysel kullanıcılar için:
- T10X V2 modelinde 500 bin liraya kadar kredi, 12 ay vadede sıfır faiz ve 41 bin 667 lira aylık ödeme,
- T10X 4More modelinde 750 bin lira kredi, 12 ay vadede sıfır faiz ve 62 bin 500 lira taksit imkanı sunuluyor.
Uzun vadeli seçeneklerde ise:
- T10X V2 için 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vadede yüzde 2,83 faizle aylık 75 bin 951 lira,
- T10X V1 için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vadede yüzde 2,81 faizle aylık 57 bin 820 lira,
- T10X 4More için 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vadede yüzde 2,73 faizle aylık 74 bin 448 lira ödeme planı sunuluyor.
KURUMSAL TARAFTA KREDİ LİMİTLERİ ARTIYOR
T10X serisinin filo alımlarında da dikkat çekici finansman seçenekleri bulunuyor.
Bu kapsamda:
- 500 bin liraya kadar kredi 12 ay vadede sıfır faizle,
- 2 milyon 475 bin liraya kadar kredi 48 ay vadede yüzde 3,14 faizle aylık 103 bin 392 lira,
- 3,2 milyon liraya kadar kredi ise 48 ay vadede yüzde 3,15 faiz oranıyla aylık 133 bin 930 lira ödeme planıyla sunuluyor.