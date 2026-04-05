Togg'da nisan kampanyası: Hangi model kaç para? 12 ay vade yüzde 0 faiz imkanı

Türkiye'nin mobilite alanındaki gururu Togg, Mart ayında elde ettiği satış rekorlarının ardından hız kesmiyor. Elektrikli otomobil pazarında Mart ayını lider kapatan marka, Nisan ayında vites büyüterek hem bireysel kullanıcılar hem de filo alıcıları için devasa bir finansman paketini devreye aldı. Özellikle T10X ve T10F modellerinde sunulan sıfır faizli kredi seçenekleri, yerli otomobil hayali kuranlar için piyasa koşullarının çok üzerinde bir avantaj sunuyor.

MARTTA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Togg, mart ayında 4 bin 440 adetlik satış rakamına ulaştı. Yılın ilk üç ayında toplam satış ise 9 bin 419 olarak kayıtlara geçti. Bu performans, markayı elektrikli otomobil pazarında üst sıralara taşıdı.