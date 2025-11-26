Sivaslılar her yerde Campos’u arıyor! İşte Brezilyalı forvet için ilk açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Luan Campos, dün gece geç saatte eşyalarını da alarak izinsiz şekilde ve hiçbir gerekçe bildirmeden tesislerimizi terk etmiş, bunu takiben, yasal temsilcisi olmayan bir kişi tarafından gönderilen mevzuata aykırı bir bildirim ile taraflar arasındaki sözleşmenin feshedildiği tarafımıza iletilmiştir." ifadesine yer verildi. Konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Futbolcunun usulüne uygun fesih bildirimi beklenmekte olup, bunun alınmasını takiben sözleşmenin haklı neden olmaksızın feshi nedeniyle yetkili merciler önünde futbolcu aleyhine gerekli hukuki adımlar atılacaktır. Özbelsan Sivasspor olarak, kulübümüzün haklarını korumak ve camiamızın menfaatini en üst düzeyde savunmak temel önceliğimizdir. Kurumsal yapımız ve profesyonel ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğimizi bildirir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

BUNDAN SONRA NE OLACAK? İŞTE SON DURUM

A Haber Muhabiri Murat Onur durumun son detaylarını şu ifadelerle aktardı:

Sivassporlu 23 yaşındaki forvet futbolcusu. Aslında Pazar günü Sivasspor'un İstanbul'da Erokspor'la bir karşılaşması vardı. 2-1 mağlup oldu ve Pazartesi günü de takım uçakla birlikte Sivas'a döndü.

O gün akşamında da işte bu 23 yaşındaki Brezilyalı Luan Campos, hiç kimseye haber vermeden eşyalarını topladığı, çocuklarını da alarak Sivas'tan ayrıldı. Hiçbir şekilde açıklama yapmadı. Kulüp yetkilileri kendisine ulaşmaya çalıştılar ancak telefonlara cevap vermedi. Hatta onlar da aslında bir tedirginlik yaşamadı değiller; kaçırıldı mı veya başlarına bir şey mi geldi diye düşüncelere girdiler.

Ancak sonrasında öğrenildi ki uçakla birlikte Türkiye'yi terk ettikleri bilgisine ulaşıldı. Tabii Sivasspor Kulübü yetkililerinden, telefonlarına yanıt vermeyen Campos'un takımla hiçbir iletişime geçmeden şehri terk ettiği ifadesi kullanıldı. Bununla ilgili de bir açıklama yapıldı. Futbolcu Luan Campos dün gece geç saatlerde eşyalarını da alarak izinsiz bir şekilde hiçbir gerekçe bildirmeden tesislerimizi terk etmiştir ifadeleri kullanıldı.