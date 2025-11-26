Sivaslılar her yerde Campos’u arıyor! İşte Brezilyalı forvet için ilk açıklama

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Luan Campos'un tesislerden "kaçtığı" yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu.
Sivasspor kulübü yetkililerinin telefonlarına yanıt vermeyen Campos'un, takımla hiçbir iletişime geçmeden şehri terk ettiği ifade edildi. Olayın ardından kulüp, kamuoyuna resmi bir açıklama yayınladı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Luan Campos, dün gece geç saatte eşyalarını da alarak izinsiz şekilde ve hiçbir gerekçe bildirmeden tesislerimizi terk etmiş, bunu takiben, yasal temsilcisi olmayan bir kişi tarafından gönderilen mevzuata aykırı bir bildirim ile taraflar arasındaki sözleşmenin feshedildiği tarafımıza iletilmiştir." ifadesine yer verildi. Konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Futbolcunun usulüne uygun fesih bildirimi beklenmekte olup, bunun alınmasını takiben sözleşmenin haklı neden olmaksızın feshi nedeniyle yetkili merciler önünde futbolcu aleyhine gerekli hukuki adımlar atılacaktır. Özbelsan Sivasspor olarak, kulübümüzün haklarını korumak ve camiamızın menfaatini en üst düzeyde savunmak temel önceliğimizdir. Kurumsal yapımız ve profesyonel ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğimizi bildirir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
BUNDAN SONRA NE OLACAK? İŞTE SON DURUM
A Haber Muhabiri Murat Onur durumun son detaylarını şu ifadelerle aktardı:
Sivassporlu 23 yaşındaki forvet futbolcusu. Aslında Pazar günü Sivasspor'un İstanbul'da Erokspor'la bir karşılaşması vardı. 2-1 mağlup oldu ve Pazartesi günü de takım uçakla birlikte Sivas'a döndü.
O gün akşamında da işte bu 23 yaşındaki Brezilyalı Luan Campos, hiç kimseye haber vermeden eşyalarını topladığı, çocuklarını da alarak Sivas'tan ayrıldı. Hiçbir şekilde açıklama yapmadı. Kulüp yetkilileri kendisine ulaşmaya çalıştılar ancak telefonlara cevap vermedi. Hatta onlar da aslında bir tedirginlik yaşamadı değiller; kaçırıldı mı veya başlarına bir şey mi geldi diye düşüncelere girdiler.
Ancak sonrasında öğrenildi ki uçakla birlikte Türkiye'yi terk ettikleri bilgisine ulaşıldı. Tabii Sivasspor Kulübü yetkililerinden, telefonlarına yanıt vermeyen Campos'un takımla hiçbir iletişime geçmeden şehri terk ettiği ifadesi kullanıldı. Bununla ilgili de bir açıklama yapıldı. Futbolcu Luan Campos dün gece geç saatlerde eşyalarını da alarak izinsiz bir şekilde hiçbir gerekçe bildirmeden tesislerimizi terk etmiştir ifadeleri kullanıldı.
CAMPOS TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİ
Kendisinin yetkili olmayan bir kişi tarafından da bir açıklama metni gönderildi Campos tarafından. Kulüpten ayrıldığını söyledi. Tabii ancak sözleşmeler var. Bu sözleşmelere binaen kulüpten ayrılamaz. Sezonu tamamlaması lazım, kontratın sona ermesi lazım. Ama söylediğim gibi 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bir anda Sivas'ı terk etti, hatta Türkiye'yi terk etti.
ALACAKLARINI ALAMADIĞI İÇİN Mİ AYRILDI ?
Peki bundan sonra ne olacak? Campos'la yapılan sözleşmede bir ibare var. Diyor ki orada: "Sivas mahkemeleri herhangi bir anlaşmazlık konusunda yetkilidir." Hatta bizim aklımıza şu da geldi; acaba dedik alacağı var Sivasspor'dan alacaklarını mı alamıyor da Sivasspor'la yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp yetkilileriyle görüştük, teknik direktörle görüştük. Campos'un herhangi bir alacağının olmadığını ifade ettiler. Bir aylık bir alacağı var ya da o da bu ayın alacağı.
Ancak çok fazla ikili ilişkileri olmayan, çok fazla konuşmayan bir futbolcu, birazcık da hani kendi aklınca giden bir futbolcu olduğunu biz öğrendik. Hiç kimseye de haber vermeden bir anda Sivasspor'u, Sivas'ı, hatta Türkiye'yi, eşini ve çocuklarını alarak da terk etti Brezilyalı 23 yaşındaki forvet oyuncusu. Tabii bundan sonra ne olacak? Bundan sonra mahkeme süreci başlayacak. Bundan sonra TFF tabii devreye girecek bununla ilgili olarak. Gelişmeleri biz de takip edeceğiz.