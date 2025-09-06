Sıcaklıklar düştü sağanak geldi! Meteoroloji başta İstanbul olmak üzere birçok ili uyardı | Sarı kodlu alarm

Sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

ANKARA VE İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR

Çelik, Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade ederek, Ankara'daki en yüksek sıcaklıkların yarın 30, pazar günü 26 ve pazartesi günü ise 23 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

İstanbul'da yarın ve pazartesi günleri kısa süreli de olsa yerel yağışların beklendiğini söyleyen Çelik, İstanbul'daki en yüksek sıcaklığın ise 27 ila 28 derece civarında seyredeceğini ifade etti.

İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün için yağış beklenmediğini aktaran Çelik, en yüksek sıcaklıkların 32 ila 33 derecelerde olacağını kaydetti.