Şehirde yayılan koku korkuya neden oldu! Valilikten açıklama

Burdur'un doğalgaz sağlayıcısı Torosgaz Dağıtım A.Ş. tesisinde teknik arıza sebebiyle doğal gazın fark edilmesi ve kokulandırılmasında kullanılan maddenin havaya yayılması vatandaşları endişelendirdi.

Burdur'da akşam saatlerinde kent genelinde gaz kokusu kısa süreli paniğe neden oldu. İlk olarak vatandaşlar kendi evlerinde gazın koktuğunu düşünerek evlerini havalandırmak için kapı ve pencerelerini açtı. Pencereyi açtıktan sonra gaz kokusunun arttığını fark eden bazı vatandaşlar dışarı çıkınca açık havada da aynı kokunun etkili olduğunu gördü.

Gelen ihbarların ardından kısa süre sonra Burdur belediyesi hoparlörlerindenden, yayılan kokuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Anonsta Kışla Mahallesinde bulunan Torosgaz'a ait gaz basınç istasyonunda yaşanan teknik bir arıza nedeniyle doğal gazın kokulandırılmasında kullanılan maddenin bir süre hava yayılmasıyla ortaya çıktığı ve durumun tehlikeli olmadığı ifade edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: VATANDAŞLARIMIZIN ENDİŞE DUYMASINA GEREK YOKTUR

Burdur Valiliği sosyal medya hesapların konuyla ilgili Torosgaz'ın bilgilendirme mesajı yayınlandı. Mesajda; "Doğal gaz basınç istasyonumuzda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle, doğal gaz kokulandırılmasında kullanılan madde bir süreliğine havaya yayılmıştır. Bu durum gaz kaçağı değildir ve herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır. Koku, doğal gazın güvenli kullanımını sağlamak için sisteme eklenen kokulandırma maddesinden (odörant) kaynaklanmaktadır. Arıza ekiplerimiz tarafından giderilmiş olup, sahada gerekli kontroller titizlikle devam etmektedir. Vatandaşlarımızın endişe duymasına gerek yoktur" denildi.

Kokuyu hisseden vatandaşlar ise kısa süreli bir panik yaşadıklarını ve evden dışarıya çıktıklarını söyledi.