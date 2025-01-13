Saniyesinde kana karışıyor! Doğal demir ilacı...

Soğuk havalarda vücudun ihtiyacı olan enerjiyi ve besin öğelerini karşılamak için ideal bir kaynak olan pekmez, hem lezzetli hem de besleyicidir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nur Tatlıoğlu, pekmezin sağlığa olan faydalarına dikkat çekiyor. İşte pekmezin sağlık üzerindeki olumlu etkileri...

PEKMEZİN FAYDALARI

Pekmez, içerdiği kalsiyum ve demir sayesinde kemik gelişimini destekler ve kansızlık gibi sağlık sorunlarına iyi gelir. Kalsiyum, kemiklerin güçlenmesini sağlar, demir ise kan hücrelerinin üretimine yardımcı olarak vücudun oksijen taşıma kapasitesini artırır.

Pekmez, içeriğindeki mineraller ve vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede vücut, kış aylarında daha fazla hastalığa karşı korunmuş olur.

Pekmez, yüksek karbonhidrat içeriği sayesinde hızlı bir enerji kaynağıdır. Glikoz ve fruktoz içerdiğinden sindirime gerek kalmadan hızlıca kana karışır ve enerji sağlar.

Pekmez, kalsiyum, potasyum, magnezyum, krom, ve demir gibi önemli mineralleri içerir. Bu mineraller vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasına katkı sağlar ve genel sağlık durumunu iyileştirir.

Pekmez, Anadolu'da geleneksel olarak şeker ve katkı maddesi kullanılmadan üretilen doğal bir besindir. Şeker bakımından zengin meyve sularının kaynatılıp konsantre edilmesiyle hazırlanır.

Pekmez, üzüm gibi meyvelerden yapıldığı gibi, keçiboynuzu, elma, dut, kayısı, erik, karpuz, incir ve şeker pancarından da üretilebilir. Pekmezin içeriği, yapıldığı meyveye göre değişiklik gösterebilir, ancak genel olarak yüksek enerji ve vitamin-mineral kaynağıdır.

Kaynak : AA