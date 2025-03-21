Sakarya’da korku dolu anlar! Ölüm listesi ele geçirildi

İddiaya göre Serdivan Medeniyet Caddesi üzerinde bulunan markette kiracı olan 44 yaşındaki Doğan G. isimli şahıs işyerinin mülk sahibi olan 46 yaşındaki Mehmet Bal ile kiranın fazla yükselmesinden dolayı yaklaşık 2-3 aydır sorun yaşıyordu. Kiracı ile ev sahibi dün bir araya geldi ve yine tartışma başladı. Şüpheli market sahibi Doğan G. mal sahibi olan Mehmet Bal'a pompalı tüfekle ateş açtı. Kanlar içinde kalan Mehmet Bal olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli Doğan G. av tüfeğini de yanına alarak motosikletle olay yerinden ayrıldı.

(Solda-yaşamını yitiren Mehmet Bal) (Sağda Doğan G.)

PLANLADIĞI LİSTEYİ HAYATA GEÇİRMEYE KARAR VERDİ

Aylardır maddi durumu iyi olmadığı için bunalımlı günler geçiren Doğan G. bu kez daha önceden planladığı ileri sürülen listeyi hayata geçirmeye karar verdi. Başka bir işyeri açmak için görüştüğü ve kendisini oyaladığına inandığı Serdivan'daki AVM'de bulunan bir gayrimenkul ofisinin önüne gelen öfkeli adam elindeki pompalı tüfeğin tetiğine arka arkaya bastı. AVM'de büyük panik yaşanan o anlarda motosikletine binen Doğan G. listesindeki başka bir adrese doğru yola çıktı.

MARKETE KURŞUN YAĞDIRDI

Yıllardır marketçilik yapan Doğan G. bu kez toptan ürün aldığı büyük bir markete yöneldi. Kendisinin marketten alacağı olduğu iddiasıyla Serdivan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na gelen şüpheli markete defalarca ateş açtı. Markette toptan alışveriş yapanların can havliyle kaçıştığı o anlarda pompalı tüfeğini dolduran şüpheli Doğan G. bu kez ölüm listesinde yer alan başka bir adrese doğru yola çıktı.