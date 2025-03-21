Sakarya’da korku dolu anlar! Ölüm listesi ele geçirildi

İddiaya göre Serdivan Medeniyet Caddesi üzerinde bulunan markette kiracı olan 44 yaşındaki Doğan G. isimli şahıs işyerinin mülk sahibi olan 46 yaşındaki Mehmet Bal ile kiranın fazla yükselmesinden dolayı yaklaşık 2-3 aydır sorun yaşıyordu. Kiracı ile ev sahibi dün bir araya geldi ve yine tartışma başladı. Şüpheli market sahibi Doğan G. mal sahibi olan Mehmet Bal'a pompalı tüfekle ateş açtı. Kanlar içinde kalan Mehmet Bal olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli Doğan G. av tüfeğini de yanına alarak motosikletle olay yerinden ayrıldı.
PLANLADIĞI LİSTEYİ HAYATA GEÇİRMEYE KARAR VERDİ
Aylardır maddi durumu iyi olmadığı için bunalımlı günler geçiren Doğan G. bu kez daha önceden planladığı ileri sürülen listeyi hayata geçirmeye karar verdi. Başka bir işyeri açmak için görüştüğü ve kendisini oyaladığına inandığı Serdivan'daki AVM'de bulunan bir gayrimenkul ofisinin önüne gelen öfkeli adam elindeki pompalı tüfeğin tetiğine arka arkaya bastı. AVM'de büyük panik yaşanan o anlarda motosikletine binen Doğan G. listesindeki başka bir adrese doğru yola çıktı.
MARKETE KURŞUN YAĞDIRDI
Yıllardır marketçilik yapan Doğan G. bu kez toptan ürün aldığı büyük bir markete yöneldi. Kendisinin marketten alacağı olduğu iddiasıyla Serdivan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na gelen şüpheli markete defalarca ateş açtı. Markette toptan alışveriş yapanların can havliyle kaçıştığı o anlarda pompalı tüfeğini dolduran şüpheli Doğan G. bu kez ölüm listesinde yer alan başka bir adrese doğru yola çıktı.
ÖLÜM LİSTESİ YAPMIŞ!
Sabah'ın haberine göre Bir kişiyi öldüren, 2 işyerini kurşunlayan Doğan G.'nin izini süren ekipler çalışmalarını sürdürürken Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş bizzat kontrolü ele aldı. İl Müdürü Doğuş sahadaki üst düzey polis müdürleriyle yaptığı görüşmelerle birlikte ekipler Doğan G.'nin ölüm listesi yaptığı ve bunu uygulamaya koyduğu bilgisine ulaştı. Kısa adı KGYS olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını da takibe alan ekipler şüphelinin Erenler Bağlar Mahallesi'nde alacak-verecekli olduğu bir kişiyi vurmaya gittiğini tespit etti.
POLİS TELEFONLA ULAŞTI
Erenler Bağlar Mahallesi'ndeki şahsın telefonuna ulaşan polis "sakın kapıyı açma, cam kenarında oturma, biz geliyoruz" dedi. Ancak motosikletiyle trafiğe takılmadan ilerleyen Doğan G. husumetli olduğun evin önüne geldi. Kapıyı çalan şüpheli kapı açılmayınca bu kez elindeki pompalı tüfekli bir kez daha ateş açtı. Evi kurşunlayan şüpheli bu kez listesindeki başka bir eve yöneldi. Ancak bölgeyi abluka altına alan polis bütün yolları kesti ve şüpheliyi aramaya başladı.
YAYA OLARAK KAÇMAYA BAŞLADI
Başka bir adrese kurşun yağdırmak için motosikletiyle yola çıkan şüpheli, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında bulunan Sağlık Caddesi'nde polisleri görünce yaya olarak kaçmaya başladı. Yaya olarak kaçan şüpheliyi gören polisler hastane çevresinin yanı sıra hastane karşısında bulunan eczanelerin çevresini sardı. Nefes kesen kovalamaca sırasında şüpheli Doğan G. polis tarafından enselendi. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden çok sayıda fişek çıkarken, sağlık raporundan geçirilen şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek burada çapraz sorguya alındı.
ÖLÜM LİSTESİNİ YANITSIZ BIRAKTI!
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gece boyunca sorgulanan şüpheli Doğan G. sabah saatlerinde bir kez daha sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Sakarya Adliyesi'ne sevk edilmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Geniş güvenlik önlemleri ve hazırlanan evraklarla birlikte Sakarya Adliyesi'ne sevk edilen Doğan G. arkadaşımız Hüseyin Cumalı'nın "Ölüm listesi yaptığınız doğru mu! Sırada kaç kişi vardı" sorularını yanıtsız bıraktı. Adliye girişinde de önlem alan polis şüpheliyi Cumhuriyet Savcılığı'na getirdi.