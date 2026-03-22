Sağanak Güneydoğu’yu vurdu! Sokaklar nehre döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA | İHA
Sağanak Güneydoğu’yu vurdu! Sokaklar nehre döndü

Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgeleri başta olmak üzere pek çok ilde sağanak yağış, fırtına ve heyelan felaketi yaşanıyor. Şanlıurfa'da kentin simgesi Balıklıgöl taşarken, Viranşehir'de 9 kişilik bir aile iş makineleriyle son anda kurtarıldı. Şırnak'ta günlerdir süren yağış sonrası toprak kaymasıyla köyün bir bölümü çökerken, evlerini kaybeden vatandaşlar anaokullarına sığındı. Diyarbakır, Mardin, Batman ve Çanakkale’den gelen görüntülerde cadde ve sokakların nehre döndüğü, köprülerin su altında kaldığı ve dev ağaçların rüzgarın şiddetiyle devrildiği anlar kameralara yansıdı. İşte yurttan kareler...

Sağanak yağış tüm yurtta etkisini sürdürürken yağışın etkisiyle birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesinde birçok il ve ilçe sular altında kaldı. Bazı araçlar selde mahsur kalırken yollarda çökükler meydana geldi.

Sağanak Güneydoğu’yu vurdu! Sokaklar nehre döndü - 1

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak kent merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Tıkanan mazgallar nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Balıklıgöl'de de su taşkını yaşandı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, Siverek, Viranşehir, Ceylanpınar, Akçakale, Suruç ve Birecik ilçelerinde de etkili oldu. Viranşehir'de yoğun yağış nedeniyle Buğday Pazarı'nda su baskını meydana geldi.

Sağanak Güneydoğu’yu vurdu! Sokaklar nehre döndü - 2

Araçların bekleme alanında biriken sular nedeniyle otomobilleriyle mahsur kalan 9 kişilik aile, iş makineleriyle kurtarıldı. Siverek'in Karacadağ bölgesinde dolu ve kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda etkili olan dolu ve kar yağışı ise sürücülere zor anlar yaşattı.

Kent merkezinde özellikle Eyyübiye Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerinin tenteleri ve duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.

Araçlar, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Kentin simgelerinden Balıklıgöl'de de su seviyesinin yükselmesiyle taşkınlar meydana geldi. Yağışların ardından belediye ve ilgili ekipler, su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.

Sağanak Güneydoğu’yu vurdu! Sokaklar nehre döndü - 3

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 2 gündür etkisini sürdüren sağanak, kent merkezi ve kırsal mahallelerde sele neden oldu. Bir köprü su altında kaldı.

Kentte 2 gündür aralıksız devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Kayapınar ilçesinde Mezopotamya Bulvarı, Mahabad Bulvarı ile Abdülkadir Aksu Caddesi'ndeki yol ve kavşaklar suyla doldu.

Sağanak Güneydoğu’yu vurdu! Sokaklar nehre döndü - 4

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde trafik aksadı. Bismil ilçesi kırsal Karaköprü Mahallesi'nde bulunan dere taştı. Taşkın nedeniyle köprü su altında kalırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sağanak Güneydoğu’yu vurdu! Sokaklar nehre döndü - 5

MARDİN

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu. Araçlar suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, yayalar yürümekte güçlük çekti. Bazı yayalar kaldırım yerine refüjde yürümek zorunda kaldı.

Sağanak Güneydoğu’yu vurdu! Sokaklar nehre döndü - 6

Sağanak, su baskınlarına da neden oldu. Zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağış sonrası özellikle ilçe merkezindeki Eski Hastane Caddesi, Urfa Caddesi, Ersoylu Caddesi ve Halı Sokağı'nda su birikintileri oluştuğu görüldü.

BATMAN

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak ve rüzgar halatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi.

Gercüş'te sağanakla birlikte kuvvetli rüzgar etkili oldu. Yağışla ana cadde ve ara sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle park ve bahçelerde bazı ağaçlar devrildi. Ekiplerin hasar tespit ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Sağanak Güneydoğu’yu vurdu! Sokaklar nehre döndü - 7

ŞIRNAK

Şırnak'ta günlerdir etkili olan sağanak yağış sonrası köyün bir bölümü çökünce evler boşaltıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Bolağaç köyünde günlerdir etkili olan şiddetli yağış nedeniyle köyün bir bölümü çöktü. 5 ev, 4 ahır ve onlarca yolun çöktüğü köyde heyelan tehlikesi artarak devam ediyor. Jandarma tedbir amaçlı evleri boşaltırken, vatandaşlar gidecek yer bulamayınca anaokuluna sığındı. Yetkililere seslenen vatandaşlar 32 yıldır ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Sağanak Güneydoğu’yu vurdu! Sokaklar nehre döndü - 8

Günlerdir anaokulunda kalan vatandaşlardan Bilal Ücün ev ve ahırlarda hasar oluştuğunu belirterek, "32 yıldır biz buradayız. Terör nedeniyle eski köylerimizi boşaltıp buraya geldik. Ben ve 5 ev daha bu sorunu yaşadı. Evlerimizi burada yaptık. Yıllardır böyle yağış göremedik. İlk defa böyle oluyor. Her yer çöktü. Evlerde çatlaklar oluştu. Evliyim, güvenlik korucusuyum. Annem ve 4 çocuğumla şimdi anaokulunda kalıyorum. Devletimizden yardım bekliyoruz. Eşyalarımızı anaokuluna taşıdık. İlk başta AFAD ve jandarmayı aradık kaymakamlığa dilekçe verdik. Isınma sorunu var. 5 ev şimdi zarar gördü. Yetkililerimize sesleniyorum bizlere bir çözüm bulsun'' dedi.

Sağanak Güneydoğu’yu vurdu! Sokaklar nehre döndü - 9

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Çan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 1 köy yolu kapanırken, sel sularına kapılan içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, tarktörle kurtarıldı.

Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Çan ilçesinde sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Söğütalan ve Bilaller köylerini Uzunalan köyüne bağlayan yol ulaşıma kapandı. Ayrıca suların yükselmesinin ardından içinde 2 kişi bulunan otomobil, yoldan geçmek isterken sel sularına kapıldı. Mahsur kalan otomobil traktörle kurtarıldı.

