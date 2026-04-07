Pelin Akil'den Baran Bölükbaşı iddiasına kafa karıştıran yanıt

"Arka Sıradakiler" setinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran ve Alin ile Lina adında ikiz kızları olan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, sürpriz boşanma kararıyla hayranlarını üzmüştü.

Boşanma sonrası adı meslektaşı Baran Bölükbaşı ile anılan Akil, magazin dünyasına bomba gibi düşen "aşk" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu.

Pelin Akil, "Baran ile aramızda bir ilişki kuruyorsunuz. Ben özel hayatım hakkında konuşmamayı çok uzun zaman önce bıraktım. O yüzden başarılarımızı, yaptıklarımızı konuşalım" dedi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Akil, 2. Sayfa muhabirinin ısrarlı bir şekilde yönelttiği "O zaman hayırlı olsun diyelim mi?" sorusunu ise cevapsız bırakarak uzaklaştı.

