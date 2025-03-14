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Meltem Menteşeli’nin son paylaşımı yürek yaktı!

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli'nin yaptığı son paylaşım yürek burktu. Cinayet ile ilgili aralarında eşinin de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.03.2025 08:06
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Meltem Menteşeli’nin son paylaşımı yürek yaktı!
Aydın'da eşine ait otomobilin yanında öldürülen evli ve 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli (33) cinayeti ile ilgili aralarında eşinin de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma devam ederken TikTok'ta 33 bin takipçisi olan Meltem Menteşeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

Meltem Menteşeli'nin yaptığı son paylaşım (Ekran görüntüsü)Meltem Menteşeli'nin yaptığı son paylaşım (Ekran görüntüsü)

Menteşeli'nin bir yakını ile hastanede çekildiği fotoğrafın üzerine, "Toprak aldığını geri vermiyor. O yüzden sevdiklerinizin kıymetini bilin ölünce değil. Ölünce boşuna ağlamayın" yazdı.

Ayrıca paylaşımına eklediği seslendirmede, "Gelip geçici bir dünyadayız. Yolcuyuz geliyoruz ve gidiyoruz. Hiçbir şey bize ait değil. Neyin kavgası, neyi paylaşamıyoruz. Fazla ciddiye almayın hayatı. Bir gün her şey fotoğraflarda kalır" şeklindeki sözler yer aldı.

Meltem Menteşeli eşinin otomobilinin yanında katledildi (DHA)Meltem Menteşeli eşinin otomobilinin yanında katledildi (DHA)

13 BOŞ KOVAN

Olay, Bozdoğan ilçesinde meydana gelmişti. Bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadının Meltem Menteşeli olduğu öğrenilmişti.

Jandarma ekipleri Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö.'yü (42) gözaltına aldı.

M.E.'nin (38) ise yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

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