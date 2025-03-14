Meltem Menteşeli’nin son paylaşımı yürek yaktı!

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma devam ederken TikTok'ta 33 bin takipçisi olan Meltem Menteşeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.
Menteşeli'nin bir yakını ile hastanede çekildiği fotoğrafın üzerine, "Toprak aldığını geri vermiyor. O yüzden sevdiklerinizin kıymetini bilin ölünce değil. Ölünce boşuna ağlamayın" yazdı.
Ayrıca paylaşımına eklediği seslendirmede, "Gelip geçici bir dünyadayız. Yolcuyuz geliyoruz ve gidiyoruz. Hiçbir şey bize ait değil. Neyin kavgası, neyi paylaşamıyoruz. Fazla ciddiye almayın hayatı. Bir gün her şey fotoğraflarda kalır" şeklindeki sözler yer aldı.
13 BOŞ KOVAN
Olay, Bozdoğan ilçesinde meydana gelmişti. Bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadının Meltem Menteşeli olduğu öğrenilmişti.
Jandarma ekipleri Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö.'yü (42) gözaltına aldı.
M.E.'nin (38) ise yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.