Mardin'de operasyonda evden adeta cephane çıktı!

Mardin'in Derik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında 2 şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi.

Aramalarda 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Mauser piyade tüfeği, 1 adet G1 piyade tüfeği, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 293 adet 7.62 mm çapında fişek, 5 adet piyade tüfeği şarjörü ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildiği bildirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.