Manisa’da feci kaza! Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2’si ağır 7 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Alaşehir-Denizli Karayolu Çataltepe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli yönüne ilerleyen B.V. yönetimindeki 45 AAN 19 plakalı ambulans, Alaşehir yönünden kavşağa giren M.P. (35) idaresindeki 33 AEP 427 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobildeki sürücü M.P. ve yanındaki bir kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan iki kişi ağır yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sırasında takla atan ambulansta bulunan 2 stajyer ve 3 sağlık görevlisi olmak üzere toplam 5 sağlık çalışanı da yaralandı. Yaralı sağlık çalışanları, Alaşehir Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olay sırasında ışıklarda bekleyen M.A. (52) yönetimindeki 06 CFR 07 plakalı otomobilde ise küçük çaplı maddi hasar meydana geldi; sürücü yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.