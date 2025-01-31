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Küçükçekmece'de yol ortasında tekmeler havada uçuştu! O anlar kamerada

Küçükçekmece’de aynı yöne giden araç ve minibüs şoförü birbirine girdi. Araçta bulunanlar ile minibüs sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönünce olan oldu. Kavgada tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdığı anlar ise anbean kameraya yansıdı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.01.2025 20:35 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 20:51
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YOL ORTASINDA TEKMELER HAVADA UÇUŞTU!

Küçükçekmece'de hafif ticari araçta bulunanlar ile minibüs sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı.

YOL VERME TARTIŞMASI TEKME TOKATLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ! O ANLAR KAMERADA

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜNCE OLAN OLDU

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Atakent Mahallesi Manolya Evleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yöne giden hafif ticari araç sürücüsü ile minibüs sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİKLERİ ANLAR KAMERADA

Tartışma büyüyünce iki sürücü de araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Daha sonra ticari araçtaki vatandaşlar da kavgaya dahil olarak, minibüs sürücüsüne saldırdılar. Kavgada minibüs sürücüsü atılan tekme ve tokatlarla yere düştü. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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