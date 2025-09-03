Haberler Tıkla Haberleri KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri belli oldu! ÖSYM AİS son dakika: KPSS A grubu Alan Bilgisi sınav giriş belgesi alma ekranı

ÖSYM, 13-14 Eylül’de yapılacak A Grubu Alan Bilgisi Sınavı için sınava giriş belgelerini erişime açtı. Peki KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte sınav giriş belgesi alma ekranı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.09.2025 14:05 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 14:26
KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri belli oldu! ÖSYM AİS son dakika: KPSS A grubu Alan Bilgisi sınav giriş belgesi alma ekranı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınav yeri atamaları tamamlandı.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden sınava giriş belgelerini görüntüleyebilecek. Belgeler, 3 Eylül 2025 saat 14.00'ten itibaren erişime açılacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

Sınav Takvimi ve Oturum Bilgileri

Alan Bilgisi oturumlarının ilki, 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerini kapsayacak.

Aynı günün öğleden sonra oturumu ise saat 14.45'te yapılacak. Bu oturumda Hukuk, İktisat ve Maliye testleri yer alacak.

14 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek üçüncü ve son oturumda ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri uygulanacak.

Sınav Binasına Giriş Saatine Dikkat

ÖSYM, adayların mağduriyet yaşamaması için sınav binasına giriş saatlerini de hatırlattı.

13 Eylül sabah oturumu: Saat 10.00'dan sonra giriş yapılmayacak.

13 Eylül öğleden sonra oturumu: Saat 14.30'dan sonra giriş yapılmayacak.

14 Eylül sabah oturumu: Saat 10.00'dan sonra giriş yapılmayacak.

Adayların belirtilen saatlerden önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor.

