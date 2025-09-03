KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri belli oldu! ÖSYM AİS son dakika: KPSS A grubu Alan Bilgisi sınav giriş belgesi alma ekranı

ÖSYM, 13-14 Eylül’de yapılacak A Grubu Alan Bilgisi Sınavı için sınava giriş belgelerini erişime açtı. Peki KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte sınav giriş belgesi alma ekranı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 03.09.2025 14:05 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 14:26 PAYLAŞ ABONE OL

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınav yeri atamaları tamamlandı.

A Haber Foto Arşiv Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden sınava giriş belgelerini görüntüleyebilecek. Belgeler, 3 Eylül 2025 saat 14.00'ten itibaren erişime açılacak. SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI