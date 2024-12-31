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Korkunç olay! 17 yaşındaki kız vurulmuş halde bulundu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu. Evde başından silahla vurulmuş halde bulunan 17 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 01:38 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 01:48
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17 YAŞINDAKİ KIZ VURULMUŞ HALDE BULUNDU!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evde başından silahla vurulmuş halde bulunan 17 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, İnönü Mahallesi 7134. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melek B.'yi (17) ailesi evde başından silahla vurulmuş halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kız, Akyazı Devlet Hastanesi'nde buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Melek B., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, intihar şüphesi üzerinde duruyor.

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