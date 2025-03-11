Kıskançlık krizi bunu da yaptırdı! Eski eşinin yanındaki adamın burnunu ısırarak koparttı

Burdur'da kimliği öğrenilemeyen kişi, eski eşinin yanında gördüğü A.K.'ye saldırıp, burnunu ısırdı. A.K., plastik cerrahi servisinde tedaviye alınırken, saldırgan koca da arbede sırasında yaralandı.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından dün akşam Burdur Öğretmenevi'nde verilen iftar yemeğinde bir kişi, eski eşini başka bir erkekle birlikte gördü. Bu nedenle eski çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle eski koca, boşandığı eşinin yanındaki A.K.'ye saldırıp, burnunu ısırdı. Olayın ardından kaçan A.K., yakındaki polis merkezine sığındı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen A.K., tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi plastik cerrahi servisine sevk edildi. Arbedede yaralanan eski koca ise ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.