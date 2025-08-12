Haberler Tıkla Haberleri Kırıkkale'de usulsüz reçete skandalı: Hastane çalışanı tutuklandı

Kırıkkale'de usulsüz reçete skandalı: Hastane çalışanı tutuklandı

Kırıkkale'de bir hastane çalışanı adeta bir skandala imza attı. 4 farklı doktorun sistem hesaplarını kullanan çalışan 8 akrabasına 37 kutu yeşil reçete ile satılan sentetik hap yazdı. Şahıs evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda uyuşturucu içme aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.T.C., çıkarıldığı hakimlikçe usulsüz yeşil reçeteli ilaç yazdığı gerekçesiyle tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 12.08.2025 17:53 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 17:58
Kırıkkale'de 4 farklı doktorun hesaplarını kullanarak 8 akrabasına 37 kutu yeşil reçete ile satılan sentetik hap yazan hastane çalışanı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Fotoğraf-DHAFotoğraf-DHA

KUTU KUTU SENTETİK HAP YAZMIŞ!

Bu kapsamda, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli M.T.C.'nin, aynı hastanede görevli 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 akrabası adına 37 kutu yeşil reçete ile satılan sentetik hap yazdığı tespit edildi.

EVİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Şüpheli, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, yapılan aramada uyuşturucu içme aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

