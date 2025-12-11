Katliam gibi kaza! Karşıya geçmek isteyen yayalara çarptı: 3 ölü

Uşak'ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 3 kişi hayatını kaybetti.

Eşme-Uşak kara yolunda ilerleyen B.F.S. yönetimindeki otomobil, Ahmetler köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ!

Sağlık ekiplerince otomobilin çarptığı yayalardan Mehmet Karaman ve Ayşe Dulay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Ramazan Dulay ise ambulansla kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Ramazan Dulay ile Ayşe Dulay'ın evli oldukları öğrenildi. Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiden 3'üne otomobilin çarpması yer aldı.