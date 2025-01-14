Karneler bu cuma verilecek mi, ne zaman? 2024-2025 Sömestr tatili kaç gün sürecek?

Okullarda ilk dönemin sonuna yaklaşıldıkça, milyonlarca öğrenci ve veli karnelerin alınacağı ve yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihlere odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvimle birlikte, 2024-2025 eğitim öğretim yılının önemli tarihleri netlik kazandı. İşte detaylar:

Bu yıl okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü açıldı ve birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Eğitim-öğretim yılının ilk yarısını geride bırakan öğrenciler, bu tarihte karnelerini alacak.

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Karneler Ne Zaman ve Hangi Saatte Verilecek?

Karneler 17 Ocak Cuma günü sabah saatlerinden itibaren okullarda dağıtılmaya başlanacak. Genel olarak saat 08.30'dan itibaren karne dağıtımı yapılması planlanıyor ancak her okulun kendi yönetimi, dağıtım saatini belirleyebilir. Öğrencilerin ve velilerin, okullarının duyurularını takip etmeleri öneriliyor.