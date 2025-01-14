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Karneler bu cuma verilecek mi, ne zaman? 2024-2025 Sömestr tatili kaç gün sürecek?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ermek üzere. Milyonlarca öğrenci ve veli, karne günü ile sömestr tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, okullarda ilk dönem karnelerinin dağıtılacağı ve 15 tatilin başlayacağı tarihler netlik kazandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:53
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Karneler bu cuma verilecek mi, ne zaman? 2024-2025 Sömestr tatili kaç gün sürecek?

Okullarda ilk dönemin sonuna yaklaşıldıkça, milyonlarca öğrenci ve veli karnelerin alınacağı ve yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihlere odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvimle birlikte, 2024-2025 eğitim öğretim yılının önemli tarihleri netlik kazandı. İşte detaylar:

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Birinci Dönem Ne Zaman Sona Erecek?

Bu yıl okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü açıldı ve birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Eğitim-öğretim yılının ilk yarısını geride bırakan öğrenciler, bu tarihte karnelerini alacak.

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Karneler Ne Zaman ve Hangi Saatte Verilecek?

Karneler 17 Ocak Cuma günü sabah saatlerinden itibaren okullarda dağıtılmaya başlanacak. Genel olarak saat 08.30'dan itibaren karne dağıtımı yapılması planlanıyor ancak her okulun kendi yönetimi, dağıtım saatini belirleyebilir. Öğrencilerin ve velilerin, okullarının duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

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Yarıyıl Tatili Ne Zaman Başlayacak?

Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Bu iki haftalık tatil, öğrenciler için dinlenme ve ikinci döneme hazırlanma fırsatı sunacak.

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İkinci Dönem ve Ara Tatil Tarihleri

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak. İkinci ara tatil ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Bu süreçte öğrenciler, kısa bir mola ile enerji toplayacak.

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