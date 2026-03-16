Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı: Milyonlar huzurda buluştu

Ramazan-ı Şerif’in kalbi, mübarek Kadir Gecesi tüm yurtta ve İslam coğrafyasında büyük bir manevi coşkuyla karşılandı. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu mukaddes gecede, eller semaya kalktı, dillerde dualar mühürlendi. Milyonlarca Müslüman camilere akın ederek bu eşsiz gecenin huzur ve bereketini paylaştı. İşte yurttan kareler...

Ramazan ayının manevi zirvesi olan Kadir Gecesi, yurdun dört bir yanındaki camilerde Kur'an tilavetleri, tekbirler ve salavatlarla idrak edildi.

HAKKARİ

Hakkari'de Kadir Gecesi camilerde dualarla idrak edildi.

Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim'den Aşr-ı Şerifler, Mevlid-i Şerif, ilahi ve kasideler okundu. İl Müftülüğünce Merkez Ulu Cami'de öğle namazı sonrası kadınlara, akşam-yatsı namazları arası ise bütün halka açık "Kadir Gecesi" programları düzenlendi. Kadınlara özel programda Vaiz Pınar Özer, gecenin mana ve önemini anlattı.

Halka açık programda ise İl Müftüsü Hüseyin Okuş vaaz yaptı. Müftü Okuş tarafından yapılan duanın ardından yatsı, teravih ve tespih namazları eda edildi. Hayırseverlerin çeşitli ikramlarda bulunduğu programlara yoğun katılım olduğu gözlendi.

ADANA

Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Din görevlilerince ilahi ve kasidelerin okunduğu programa katılan vatandaşlar, gecenin manevi atmosferini yaşadı. Mevlit okunan ve vaaz verilen programda dualar edildi.

MERSİN

Mersin'de Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.

Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne gelenler dua edip, namaz kıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, ilahiler seslendirildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

HATAY

Hatay'da Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.

Merkez Antakya ilçesinde Anadolu'nun ilk camilerinden biri olarak kabul edilen ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması nedeniyle aslına uygun yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

ANTAKYA

Antakya İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin'in vaazının ardından namaz kılındı.

Namaz sonrasında Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katılımıyla vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Masatlı, gazetecilere, Kadir Gecesi'nde vatandaşlarla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

OSMANİYE

Osmaniye'de Kadir Gecesi münasebetiyle Kadirli ilçesindeki Çiğdem Camisi'nde kandil programı düzenlendi.

Yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

Yapılan vaazın ardından namaz kılındı, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

ELAZIĞ

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Elazığ'daki camiler doldu taştı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan gecede vatandaşlar, geceyi namaz ve dualarla geçirdi. Yapılan duaların ardından vatandaşlar teravih namazı kıldı. Teravih namazı sonrası vatandaşlara salep ikram edildi.

AKSARAY

Aksaray'da da vatandaşlar Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın etti.

Yatsı ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yoğunluktan dolayı cami içerisinde yer bulmakta güçlük çekenler, avlulara serdiği seccadelerde namaz kıldı.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Selçuklu Camisi'nde vatandaşlar namaz kılıp, dua etti. Program, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla sona erdi.

Camide vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

KARAMAN

Karaman'da vatandaşlar Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti.

Yeşil Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cami çıkışında görevliler tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.