Kadın katibin hayatını kabusa çevirdi! Gizli gizli kayda alıp şantaj yaptı

İstanbul'da bir adliyede katip olarak çalışan M.A., sosyal medyada tanıştığı Halil Kızmaz'ın (34) yatırım vaadiyle kendisini dolandırdığını ve ardından şantaj yaptığını öne sürerek şikayetçi oldu. Olay yargıya taşınırken, şüpheli hakkında "şantaj" suçundan hapis cezası talep edildi.

İddiaya göre Kızmaz'la aynı yaşlarda olan M.A., yaklaşık iki yıl önce sosyal medyada kendisini "Kenan" adıyla tanıtan Halil Kızmaz ile tanıştı. Kızmaz, yurt dışı yatırım sitelerinde kazanç sağlayacağını söyleyerek genç kadından parça parça toplam 232 bin lira aldı. Bu süreçte ikili arasında duygusal bir ilişki de gelişti. M.A.'nın görev yaptığı adliyedeki bir odada birlikte oldu. Kızmaz'ın bu anları gizlice kayıt altına aldığı öne sürüldü.

VİDEOLU ŞANTAJ

Genç kadın bir süre sonra verdiği parayı geri alamayınca Kızmaz hakkında "dolandırıcılık" suçundan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şüphelinin, birlikte olduklarını iddia ettiği görüntülerle M.A.'ya şantaj yaptığı belirtildi.

Sabah'ın haberine göre Kızmaz'ın mesajlarında, şikayetin geri çekilmemesi halinde söz konusu kayıtları ailesine ve yakınlarına göndermekle tehdit ettiği öne sürüldü.