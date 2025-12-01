Haberler Tıkla Haberleri İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu!

İstanbul'da, haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı. Sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.12.2025 07:52 Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:00
Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İSTANBUL'DA SABAH TRAFİĞİ

Yakalar arasında geçişin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda trafikte yoğunluk oluştu.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi (AA)İstanbul'da trafik durma noktasına geldi (AA)

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Edirne istikametinde Kartal'dan Avrasya Tüneli'nin girişine kadar trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ümraniye'den başlıyor.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi (AA)İstanbul'da trafik durma noktasına geldi (AA)

TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafikteki yoğunluk Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar uzanırken, Ankara yönünde ise Ataşehir, Samandıra, Sultanbeyli ve Tuzla'da araçlar güçlükle seyrediyor.

Sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ile Altunizade'de, aktarım merkezleri başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 90'a kadar ulaştı.

