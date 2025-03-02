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İstanbul'a sağanak yağış geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin haritalarını paylaştı. Buna göre, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nin büyük kısmı ve İç Anadolu Bölgesi'nde yağışlar etkili olacak. Vatandaşların, ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.03.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 10:16
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İstanbul’a sağanak yağış geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarına göre yurt genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış etkili olacak.

ÇOK SAYIDA İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yurdun kuzey ve iç bölgelerinin parçalı ve çok bulutlu olması, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun çevreleri ve Konya'nın batı kesimlerinde yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu bir hava hakim olacak.

İstanbul'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor (AA)İstanbul'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor (AA)

ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması, İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, sis ve pus olayları görülmesi bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinin yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.

PAZAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmini (MGM web sitesi)Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmini (MGM web sitesi)

PAZARTESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmini (MGM web sitesi)Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmini (MGM web sitesi)

SALI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmini (MGM web sitesi)Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmini (MGM web sitesi)

ÇARŞAMBA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmini (MGM web sitesi)Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmini (MGM web sitesi)

PERŞEMBE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmini (MGM web sitesi)Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmini (MGM web sitesi)

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