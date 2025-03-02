İstanbul’a sağanak yağış geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarına göre yurt genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış etkili olacak.

ÇOK SAYIDA İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yurdun kuzey ve iç bölgelerinin parçalı ve çok bulutlu olması, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun çevreleri ve Konya'nın batı kesimlerinde yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu bir hava hakim olacak.