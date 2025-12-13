İstanbul Erkek Lisesi’ndeki akran zorbalığı! Soruşturma başlatılmıştı: Okul müdürü hakkında karar verildi

Akran zorbalığının adresi bu kez Türkiye'nin 500 tam puanla öğrenci alan İstanbul Erkek Lisesi'ydi. 24 Kasım'da LGS şampiyonu 7 erkek öğrencinin feci şekilde darp edildiği kavgada, muşta ve bıçak sallandığı, bir öğrencinin ise kulak zarının patladığı ortaya çıktı.
YATAKHANEYİ BASTILAR
Sabah'ın haberine göre, İstanbul Erkek Lisesi 9. sınıf öğrencileri E.E.A., M.B.P., M.M.A., M.T.P., M.A.K., E.A. ve A.H.A. WhatsApp'ta kurdukları bir grupta okuldaki bazı kız öğrenciler hakkında yazışmalar yaptı. Öğrencilerin yazışmaları gruptaki başka bir öğrenci tarafından kız öğrencilerin gruplarına gönderildi. Yazışmaları gören kız öğrenciler, durumu 11. sınıf öğrencilerine söyledi.
9. sınıf öğrencilerinin kendi aralarında yaptıkları WhatsApp yazışmalarını bahane eden 11. sınıf öğrencileri ise 24 Kasım günü akşam saat 20.00 sularında yazışmaları yapan öğrencilerin okul kampüsü içerisinde kaldıkları yatakhaneyi bastı. 10 kişi oldukları belirtilen 11. sınıf öğrencileri, 9. sınıfa giden 7 öğrenciyi zorla yurttaki sinema odasına götürdü.
MUŞTA VE BIÇAK GÖSTERİLDİ
Sözlü tartışmanın fiziki müdahaleye dönüştüğü kavgada, 9. sınıf öğrencilerine muşta ve bıçak gösterildiği iddia edildi. 7 öğrenci sinema odasında feci şekilde darp edildi. Bazı öğrencilerin yüzüne sayısız tokat atıldı, bazılarının ise kafası duvara sürtüldü. Öğrencilerden E.E.A.'nın, yüzüne aldığı darbeler nedeniyle kulak zarı patladı. Boğazı sıkılan E.A.'nın ise vücudunda kızarıklıklar oluştu. Hızını alamayan 11. sınıf öğrencileri, feci şekilde darp ettiği öğrencileri okulun yakınlarında bulunan bir kafeye götürdü. Burada, darp ettikleri 9. sınıf öğrencilerinin üzerini arayarak öğrencilerin telefon ve tabletlerine rızaları olmadan el koydular. Olayın şokunu üzerinden atamayan öğrenciler, ailelerine haber verdi.
ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çocuklarını hastaneye götüren veliler darp raporu alarak olaydan sorumlu öğrenciler hakkında savcılığa giderek şikâyetçi oldu. Bazı veliler çocuklarının nakillerini başka illere aldı. Olaya ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın adli, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ise idari soruşturma başlattığı öğrenildi.
GİTTİKLERİ OKULDA DA ZORBALIĞA UĞRADILAR
Hürriyet'in haberine göre 7 öğrenciden 6'sı Ankara Fen, 1'i ise Adana Fen Lisesi'ne nakil oldu. Ancak iddiaya göre öğrencilerden bazıları yerleştikleri yeni okulda da diğer öğrenciler tarafından zorbalığa uğradı.
MÜFETTİŞLER DEVREDE
Öte yandan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, olayın Milli Eğitim Müfettişleri tarafından soruşturulduğu ve rehberlik servisi tarafından öğrencilere yönelik destek çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
OKUL MÜDÜRÜ YILMAZ ARSLAN HAKKINDA KARAR!
Tarihi okulda konuyla ilgili soruşturma devam ederken geçtiğimiz yıldan beri okulda müdürlük görevini sürdüren Yılmaz Arslan açığa alındı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre soruşturma kapsamında açığa alınan Arslan, dün itibarıyla okuldaki görevine gelmedi. Soruşturma sonucuna göre müdür hakkında 'görevden ihraç' ya da 'göreve iade' kararı verilebileceği belirtiliyor.