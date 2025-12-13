İstanbul Erkek Lisesi’ndeki akran zorbalığı! Soruşturma başlatılmıştı: Okul müdürü hakkında karar verildi

Akran zorbalığının adresi bu kez Türkiye'nin 500 tam puanla öğrenci alan İstanbul Erkek Lisesi'ydi. 24 Kasım'da LGS şampiyonu 7 erkek öğrencinin feci şekilde darp edildiği kavgada, muşta ve bıçak sallandığı, bir öğrencinin ise kulak zarının patladığı ortaya çıktı.

YATAKHANEYİ BASTILAR

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Erkek Lisesi 9. sınıf öğrencileri E.E.A., M.B.P., M.M.A., M.T.P., M.A.K., E.A. ve A.H.A. WhatsApp'ta kurdukları bir grupta okuldaki bazı kız öğrenciler hakkında yazışmalar yaptı. Öğrencilerin yazışmaları gruptaki başka bir öğrenci tarafından kız öğrencilerin gruplarına gönderildi. Yazışmaları gören kız öğrenciler, durumu 11. sınıf öğrencilerine söyledi.