İskeleden denize düşen adamdan acı haber! Cesedi bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde denize düşen gencin cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından bulundu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin iskeleden denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü deniz polisleri, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 40 dakika süren çalışmaların ardından, 32 yaşındaki Mümin E.'nin cansız bedeni Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri tarafından Çobanlı İskelesi'nden yaklaşık 100 metre açıkta bulundu. Sudan çıkarılan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.