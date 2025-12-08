İnsanlık dışı görüntü! Belediye görevlileri fark etti

Fotoğraf-İHA

POŞETTEN GELEN SESLER SAYESİNDE FARK EDİLDİ

Ekipler, çöp konteynerini araca boşalttığı sırada içeriden sesler geldiğini fark etti. Yapılan kontrolde ağzı bağlanmış bir poşetin içerisinde kedi olduğu görüldü. Durumu fark eder etmez hızla müdahalede bulunan personel, poşeti açarak havasız kalmak üzere olan kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Personelin dikkati sayesinde ölümden dönen kedi, konteynerden çıkarıldıktan kısa bir süre sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.