Hırvatistan'da düşen uçakta şehit oldu! Pilot Hasan Bahar'ın acı detayı: Muğla'daki yangından yaralı kurtulmuş

Hırvatistan’da düşen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait söndürme uçağında pilot Hasan Bahar şehit oldu. Şehit Bahar'ın kahreden detayı ise yürek dağladı. Ağustos ayında Denizli’nin Buldan ilçesindeki orman yangınından dönerken Muğla’nın Yatağan ilçesinde yaşanan uçak kazasından yaralı olarak kurtulduğu ortaya çıktı. Şehit pilottan geri ise o kareleri kaldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.11.2025 23:12 Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 23:17
PİLOT HASAN BAHAR’IN ACI DETAYI

Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğüne ait AT802 yangın söndürme uçağının pilotunun şehit olduğunu açıkladı.

OGM'nin yangın söndürme uçağından acı haber

KAHREDEN DETAY! YARALI OLARAK KURTULMUŞ

Yaklaşık 2,5 ay önce Muğla'da yangın söndürme uçağı ile kaza kırıma uğrayan pilot Bahar, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü. Hırvatistan'daki kazada şehit olan Pilot Hasan Bahar, geçtiğimiz 29 Ağustos tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu yaralanmıştı.

O tarihte yaralı olarak kurtulan Hasan Bahar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaralı pilotu hastanede ziyaret etmişti.

Denizli'de yangın söndürme uçağı zorunlu iniş yaptı!

