CANLI | Yangın söndürme uçağından acı haber! 1 pilot şehit | Başkan Erdoğan: Allah'tan rahmet diliyorum
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağından biriyle irtibatın kesildiğini duyurdu. Yaşanan gelişmenin ardından Bakan Yumaklı, kaybolan uçağın enkazına ulaşıldığını, pilotun ise şehit olduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan acı habere ilişkin "Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, saat 18.25 itibarıyla bir yangın söndürme uçağıyla telsiz irtibatının kesildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklama sonrası Bakan Yumaklı, Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen OGM'ye ait yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldığını, pilotun şehit olduğunu bildirdi.
KAHREDEN DETAY!
Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldı. Kazada uçağın pilotu Hasan Bahar şehit oldu.
MUĞLA'DAKİ UÇAK KAZASINDAN YARALI OLARAK KURTULMUŞTU
Yaklaşık 2,5 ay önce Muğla’da yangın söndürme uçağı ile kaza kırıma uğrayan pilot Bahar, Hırvatistan’daki uçak kazasında şehit düştü. Hırvatistan’daki kazada şehit olan Pilot Hasan Bahar, geçtiğimiz 29 Ağustos tarihinde Muğla’nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu yaralanmıştı. O tarihte yaralı olarak kurtulan Hasan Bahar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaralı pilotu hastanede ziyaret etmişti.
"MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"
Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum.
PİLOTUN KİMLİĞİ BELLİ OLDU!
Hırvatistan Zagreb’den kalkıştan sonra düşen Orman Bakanlığı’na ait ÖR-2025 numaralı AT802 tipi uçağın pilotunun Hasan Bahar olduğu öğrenildi.
OGM tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
"Planlı bakım faaliyetleri kapsamında 12 Kasım Çarşamba günü Çanakkale'den Hırvatistan'ın Zagreb kentine hareket eden AT-802 tipi yangın söndürme uçağımız, dönüş esnasında düşmüştür.
Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, uçağımızın pilotu Hasan Bahar'ın şehit olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Orman teşkilatımızın fedakâr bir neferi olan Şehidimiz Hasan Bahar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."
İŞTE UÇAĞIN ENKAZI!
DÜŞEN UÇAĞIN RADAR GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Hırvatistan'da Zagreb Havalimanı'na gitmek için Rejika Havalimanı'ndan kalkış yapan ancak hava muhalefeti nedeniyle telsiz irtibatı kesilen Türkiye'ye ait bir yangın söndürme uçağı düştü.
Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi uçağın planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'a gittiği öğrenildi. Uçağın havadaki son radar görüntüleri ortaya çıktı.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI
"KAZADA PİLOT ŞEHİT OLDU"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının enkazına Senj yakınlarında ulaşıldığını, pilotun şehit olduğunu bildirdi.
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen OGM'ye ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun."
YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI İLE TEMAS KOPTU
Tarım ve Orman Bakanlığı, saat 18.25 itibarıyla bir yangın söndürme uçağıyla telsiz irtibatının kesildiğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb'te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24'te Çanakkale'den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı'nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38'de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı'na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı'na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25'te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir.
