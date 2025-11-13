14 Kasım 2025, Cuma
CANLI | Yangın söndürme uçağından acı haber! 1 pilot şehit | Başkan Erdoğan: Allah'tan rahmet diliyorum

CANLI ANLATIM GÜNDEM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 21:16 Güncelleme: 14.11.2025 00:00
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağından biriyle irtibatın kesildiğini duyurdu. Yaşanan gelişmenin ardından Bakan Yumaklı, kaybolan uçağın enkazına ulaşıldığını, pilotun ise şehit olduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan acı habere ilişkin "Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, saat 18.25 itibarıyla bir yangın söndürme uçağıyla telsiz irtibatının kesildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklama sonrası Bakan Yumaklı, Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen OGM'ye ait yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldığını, pilotun şehit olduğunu bildirdi.

23:33 13 Kasım 2025

Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldı. Kazada uçağın pilotu Hasan Bahar şehit oldu.

MUĞLA'DAKİ UÇAK KAZASINDAN YARALI OLARAK KURTULMUŞTU

Yaklaşık 2,5 ay önce Muğla’da yangın söndürme uçağı ile kaza kırıma uğrayan pilot Bahar, Hırvatistan’daki uçak kazasında şehit düştü. Hırvatistan’daki kazada şehit olan Pilot Hasan Bahar, geçtiğimiz 29 Ağustos tarihinde Muğla’nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu yaralanmıştı. O tarihte yaralı olarak kurtulan Hasan Bahar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaralı pilotu hastanede ziyaret etmişti.

23:17 13 Kasım 2025

"MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Başkan Erdoğan: Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan’da maalesef düştüğü haberini aldık.

Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum.

22:55 13 Kasım 2025

Hırvatistan Zagreb’den kalkıştan sonra düşen Orman Bakanlığı’na ait ÖR-2025 numaralı AT802 tipi uçağın pilotunun Hasan Bahar olduğu öğrenildi. 

OGM tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Planlı bakım faaliyetleri kapsamında 12 Kasım Çarşamba günü Çanakkale'den Hırvatistan'ın Zagreb kentine hareket eden AT-802 tipi yangın söndürme uçağımız, dönüş esnasında düşmüştür.

Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, uçağımızın pilotu Hasan Bahar'ın şehit olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Orman teşkilatımızın fedakâr bir neferi olan Şehidimiz Hasan Bahar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

22:31 13 Kasım 2025

Hırvatistan'da düşen uçağımızın enkazına ait görüntüler ortaya çıktı. 
22:20 13 Kasım 2025

Hırvatistan'da Zagreb Havalimanı'na gitmek için Rejika Havalimanı'ndan kalkış yapan ancak hava muhalefeti nedeniyle telsiz irtibatı kesilen Türkiye'ye ait bir yangın söndürme uçağı düştü.

HIRVATİSTAN'DA DÜŞEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞININ RADAR GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi uçağın planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'a gittiği öğrenildi. Uçağın havadaki son radar görüntüleri ortaya çıktı.

22:11 13 Kasım 2025

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının düşmesinin ardından taziye mesajı yayımlandı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Başımız sağ olsun. Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının kaza-kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve orman teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.
21:44 13 Kasım 2025

 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının enkazına Senj yakınlarında ulaşıldığını, pilotun şehit olduğunu bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen OGM'ye ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

 

 

21:17 13 Kasım 2025

Tarım ve Orman Bakanlığı, saat 18.25 itibarıyla bir yangın söndürme uçağıyla telsiz irtibatının kesildiğini duyurdu.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb'te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24'te Çanakkale'den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı'nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38'de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı'na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı'na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25'te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir.

