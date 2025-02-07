Her yerde aranıyordu! Katili en yakını çıktı

Kocaeli Başiskele'de 20 Ocak 2025 tarihinde jandarmaya başvuran G.K., dini nikahlı eşi Serdar Arslan'ın ortadan kaybolduğunu söyleyerek kayıp müracaatında bulundu. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin evinden çıkarken kullandığı otomobilinin Ümraniye'de kapılar açık terk edilmiş bir halde bulunmasının ardından soruşturmanın seyri değişti.
BULUNAN ARAÇ CESEDE GÖTÜRDÜ
İstanbul, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada otomobilin Kocaeli, Başiskele'de başka bir kişi tarafından getirildiği belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, otomobili İstanbul'a getiren kişinin aracı Ümraniye'de terk ettikten sonra bir taksiye binerek Kavacık'a geçtiğini, burada kendisini bekleyen başka bir otomobile binerek Sefaköy'e gittiğini belirledi. Polis ekipleri, otomobili kullanan kişinin Mahsun Ö. olduğunu belirlerken, bu kişinin kayıp olarak aranan Serdar Arslan'ın birlikte Alabalık lokantası işlettiği iş ortağı Habil Ö.'nün kardeşi olduğu belirlendi. İki ortak arasında bir süredir alacak nedeniyle kavgalı oldukları ortaya çıktı.
PLANI 2 GÜN ÖNCE YAPMIŞLAR
İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Mahsun Ö., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederken, planlama ve kaçış aşamalarını da detayları ile anlattı. 19 Ocak 2025 tarihinde ağabeyi Habil Ö.'nün kendisini toplantı yapmak için çağırdığını anlatarak "Toplantıda akrabamız olan Sevban T.'de vardı. Ağabeyim bana Serdar'ın kendisini öldürmek istediğini bizim daha önce davranmamızı istedi. Bana 'cinayeti senin işlemen lazım. Ben öldürsem sen bize bakamazsın ama sen öldürürken ben sana ve ailene bakabilirim' dedi. Birlikte cinayet planı yaptık" dediği öğrenildi.
BAĞ EVİNİN GİRİŞİNDE ÖLDÜRDÜ
Olay günü hazırladıkları plan gereği ağabeyinin, Serdar Arslan'a telefon ederek Başiskele mevkiinde bulunan bağevine çağırdığını anlatan Mahsun Ö. "Ben de bağ evinin orada bekliyordum. Serdar içeri girdikten sonra ben de peşinden girdim. Sırtı bana dönüktü. Silahımı çıkartarak şarjör boşalıncaya kadar ateş ettim. Kanlar içinde yere düştü." dediği öğrenildi. Arslan olay yerinde hayatını kaybedince Mahsun Ö. Serdar Arslan'ın aracını alıp Ümraniye'de Arslan'ın eski evinin olduğu yere bıraktı.
RAHATSIZLANINCA GÖMEMEDİLER
Şüpheliler bu şekilde iz kaybettirip olayı Arslan'ın İstanbul'daki husumetlilerinin üzerine atmak istiyordu. İddiaya göre Habil Ö. ile Sevban T. Cesedi Bağevi'nin dibinde bir alana gömmeye çalıştı ama Sevban kazı sırasında rahatsızlanınca üzerine otlarla örtüp gittiler.
TEKRAR GÖMMEYE GİTTİLER
Şüpheli Mahsun Ö. "Aradan birkaç gün geçtikten sonra ağabeyim cesedi tekrar gömmemizi istedi. Bunun üzerine yanımıza kireç alarak, bir arkadaşımızın arabasıyla tekrar bağ evine gittik. Yanımda ağabeyim ve akrabamız Sevban T. vardı. Cesedi bir battaniyeye sararak bulunduğu yerden alıp otomobile koyduk. Yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra seçtiğimiz bir yerde araçtan indirip tekrar gömdük. Vahşi hayvanlar cesedi çıkarmasın diye üzerine kireç döktük" dediği öğrenildi.
GÖMDÜĞÜ YERİ POLİSE GÖSTERDİ
Elde edilen bu bilgiler üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 4 Ocak Salı günü Mahsun Ö. ile birlikte cesedin yerini tespit etti. Ceset gömüldüğü yerden çıkarıldı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili azmettirici Habil Ö. kardeşi ve olayda silahı kullanan Mahsun Ö. ile olay sırasında yanlarında olan Sevban T. İle birlikte 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Habil Ö. ile Serdar Arslan'ın cezaevinden arkadaş ve ortak oldukları öğrenildi.
ŞÜPHELİ YAKALANMADAN ÖNCE SIK SIK TAZİYEYE GİTMİŞ
Öte yandan ortağını kardeşine azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Habil Ö.'nün Serdar Arslan'ın dini nikahlı eşinin yanına giderek ve telefon ederek taziyede bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin soruşturmanın yönünü değiştirmek için "Onu İstanbul'da öldürmüşlerdir. Orada hasımları olduğunu biliyorum. Kesin bir şeye karıştı ve onu orada yok ettiler" dediği öğrenildi.
BAĞ EVİNİ YENİLEMİŞLER
Öte yandan cinayetin işlendiği Bağevinin içerisinde parkelerden duvarlara kadar her şeyin yenilendiği olayda kullanılan battaniye ve malzemelerin yakıldığı tespit edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mahsun Ö.'nün cinayeti itiraf ettiği Sevban T.'nin ise olayı anlattığı öğrenildi. Habil Ö. ise adliyeye sevk sırasında "Ben kimseyi öldürmedim" dedi.