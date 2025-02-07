Her yerde aranıyordu! Katili en yakını çıktı

16 gündür aranan Serdar Arslan’ın cinayete kurban gittiği öğrenildi (DHA)

GÖMDÜĞÜ YERİ POLİSE GÖSTERDİ

Elde edilen bu bilgiler üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 4 Ocak Salı günü Mahsun Ö. ile birlikte cesedin yerini tespit etti. Ceset gömüldüğü yerden çıkarıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili azmettirici Habil Ö. kardeşi ve olayda silahı kullanan Mahsun Ö. ile olay sırasında yanlarında olan Sevban T. İle birlikte 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Habil Ö. ile Serdar Arslan'ın cezaevinden arkadaş ve ortak oldukları öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANMADAN ÖNCE SIK SIK TAZİYEYE GİTMİŞ

Öte yandan ortağını kardeşine azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Habil Ö.'nün Serdar Arslan'ın dini nikahlı eşinin yanına giderek ve telefon ederek taziyede bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin soruşturmanın yönünü değiştirmek için "Onu İstanbul'da öldürmüşlerdir. Orada hasımları olduğunu biliyorum. Kesin bir şeye karıştı ve onu orada yok ettiler" dediği öğrenildi.