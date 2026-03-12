Hain baba yakalandı! 3 yaşındaki oğlunu alkol masasına oturttu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde pes dedirten bir olay yaşandı. 3 yaşındaki erkek çocuğunu alkol masasında karşısına oturtan baba çektiği videoyu sanal medyada paylaştı. O anlara tepki yağarken baba Bilal Kartal (53) gözaltına alındı.

Emniyet birimleri, küçük bir çocuğun alkol masasına oturtulduğuna dair sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda paylaşımı yapan kişinin Bilal Kartal olduğunu tespit edildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞA MUAMELENİN HESABI SORULACAK

3 yaşındaki çocuğun babası olduğu ve paylaşımı yaptığı belirlenen Bilal Kartal polis ekiplerince Karabağlar ilçesindeki bir iş yerinde yakalandı. Olay nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca kötü muamele ve sağlık için tehlikeli madde temini suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli baba yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.