Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Gülseren Ceylan kendisinden 3 yaş büyük Yasmin Erbil'i kızı ilan etti!

Mehmet Ali Erbil’in 6. eşi Gülseren Ceylan, Emirgan’da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulunan Ceylan'ın ‘çocuk’ sorusuna verdiği yanıt ise sosyal medyanın diline düştü.

Şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan arasındaki yaş farkı, magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

Erbil'in altıncı evliliği olan bu birliktelik, 28 Ağustos 2025'te Sarıyer'deki evlerinde kıyılan nikâhla resmiyet kazanmıştı. Son dönemde boşanacakları iddialarıyla gündeme gelen çiftin evliliklerine bir şans daha verdiği öğrenilmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; önceki gün Emirgan'da yürüyüş yaparken görüntülenen Gülseren Ceylan, evliliklerindeki son duruma dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENDİ

Muhabirlere ilk olarak "Makyajım yok, hiç iyi değilim şu an" diyerek konuşmak istemediğini söyleyen Ceylan, kısa süre sonra fikrini değiştirerek samimi itiraflarda bulundu.

"YİNE AYRILIR YİNE BARIŞIRIZ"

Evliliğin başında yaşanan krizlerin normal olduğunu belirten Ceylan, ilişkilerinin inişli çıkışlı yapısına dikkat çekti. Genç eş, "Evliliğin başı zor olur derler ya, biz de o yollardan geçtik. Şu an iyiyiz, her şey yolunda ama bu röportaj yayınlanana kadar belki yine tartışırız. Yine ayrılır, yine barışırız. İlişkimizin dinamiği bu. İkimiz de fevriyiz" ifadelerini kullandı.

Röportajın en çok konuşulan bölümü ise Mehmet Ali Erbil'in yeniden baba olup olmayacağı sorusuna verilen yanıt oldu. 27 yaşındaki Gülseren Ceylan, bu soruya gülerek karşılık verdi ve şaşırtan bir açıklamada bulundu. Ceylan, Erbil'in kendisinden 3 yaş büyük kızı Yasmin Erbil'i "kızı" olarak nitelendirdi.

YASMİN VAR KIZIM

"Yok yok, ben de anne olmak istemem. Benim kızım var; Yasmin. Yaşıma yakın buldum, arkadaş gibiyiz. Yasminciğim ile iyiyiz" diyen Ceylan'ın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ceylan'ın, kendisinden 3 yaş büyük olan Yasmin Erbil için "Benim kızım var" ifadelerini kullanması, sosyal medyada alay konusu oldu.

