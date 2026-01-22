Gülseren Ceylan kendisinden 3 yaş büyük Yasmin Erbil'i kızı ilan etti!
Mehmet Ali Erbil’in 6. eşi Gülseren Ceylan, Emirgan’da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulunan Ceylan'ın ‘çocuk’ sorusuna verdiği yanıt ise sosyal medyanın diline düştü.
Şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan arasındaki yaş farkı, magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.
Erbil'in altıncı evliliği olan bu birliktelik, 28 Ağustos 2025'te Sarıyer'deki evlerinde kıyılan nikâhla resmiyet kazanmıştı. Son dönemde boşanacakları iddialarıyla gündeme gelen çiftin evliliklerine bir şans daha verdiği öğrenilmişti.
Hürriyet'te yer alan habere göre; önceki gün Emirgan'da yürüyüş yaparken görüntülenen Gülseren Ceylan, evliliklerindeki son duruma dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.