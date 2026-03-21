Gülçin Ergül'den korkutan sözler: "Güvende hissetmiyorum"
'Hepsi' grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, kimliği belirsiz bir şahsın kendisini taciz ettiğini duyurdu. Kendisini güvende hissetmediğini dile getiren Ergül, "Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın" notunu düştü.
2000'li yıllara damga vuran Hepsi grubuyla yıldızı parlayan ve kariyerine solo devam eden Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla hayranlarını korkuttu.
"GÜVENDE HİSSETMİYORUM"
Kapısına kadar gelen bir kişiyle olan diyaloğunu takipçileriyle paylaşan Ergül, güvenlik endişesi taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Lütfen gidin! Ben sizin girmenizi istemiyorum. Bana haber vermediğiniz, özellikle uyuduğum saatlerde... Güvende hissetmiyorum şu anda. Buna saygı duymanız lazım"
KORKUTAN SÖZLER
Yaşadığı durumların kontrolü dışında geliştiğini söyleyen Gülçin Ergül, "Beni bilinçsiz bir şekilde travmatik bir sürecin içine sürükleyen şeyler yaşandıysa da bunun benim sorumluluğumda ve bilincimde olmadığını bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.