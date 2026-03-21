Gülçin Ergül'den korkutan sözler: "Güvende hissetmiyorum"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
'Hepsi' grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, kimliği belirsiz bir şahsın kendisini taciz ettiğini duyurdu. Kendisini güvende hissetmediğini dile getiren Ergül, "Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın" notunu düştü.

2000'li yıllara damga vuran Hepsi grubuyla yıldızı parlayan ve kariyerine solo devam eden Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla hayranlarını korkuttu.

Kapısına gelen kişiyle diyaloğunu paylaştı

"GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

Kapısına kadar gelen bir kişiyle olan diyaloğunu takipçileriyle paylaşan Ergül, güvenlik endişesi taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen gidin! Ben sizin girmenizi istemiyorum. Bana haber vermediğiniz, özellikle uyuduğum saatlerde... Güvende hissetmiyorum şu anda. Buna saygı duymanız lazım"

KORKUTAN SÖZLER

Yaşadığı durumların kontrolü dışında geliştiğini söyleyen Gülçin Ergül, "Beni bilinçsiz bir şekilde travmatik bir sürecin içine sürükleyen şeyler yaşandıysa da bunun benim sorumluluğumda ve bilincimde olmadığını bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

Gülçin Ergül'ün son paylaşımları / Instagram

"GÖZÜMÜ ARKADA BIRAKMAYIN"

Şarkıcı, daha sonra sosyal medya paylaşımlarında ise "Bugün güvensiz durumlarda kalan başka bir kadın olarak korunmaya ve desteklenmeye ihtiyaç duyuyorum. Eğer kedilerime ya da bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın" dedi.

"ŞU AN İÇİN İYİYİM"

Ergül, daha sonra yaptığı açıklamada ise "Şu an için iyiyim. Endişelenmeyin rica ediyorum. Mekân değişikliği yaptım" ifadelerini kullandı.

