Gereği yapıldı! Aksaray'da polise saldıran şahıslar tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'da alkollü şekilde direksiyon başına geçen ve polislere saldırı da bulunan şahısların yakalandığını belirterek "Her üç şahıs hakkında "Görevli Memura Mukavemetten" ayrıca sürücü SS.'ye "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem başlatılmış, adliyeye sevk edilen 3 şahıs da tutuklanmıştır." dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Gereği yapıldı polisimize saldıran zorbalar. Alkollü direksiyon başına geçerek masum insanların canına kast etmek, onların güvenliğini hiçe saymak kabul edilemez! Polislerimize saldırmaya kalkmak ne demek? Hem alkollü araç kullan hem de Polisimize saldır!

Her üç şahıs hakkında "Görevli Memura Mukavemetten" ayrıca sürücü SS.'ye "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem başlatılmış, adliyeye sevk edilen 3 şahıs da tutuklanmıştır. 29 Ekim 2025 Çarşamba akşamı saat 20.30 sıralarında Aksaray ili Kurtuluş Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarpan sürücü S.S.'nin alkollü olduğu tespit edilmiştir.

Sürücü ile yanında bulunan S.S ve R.S. adlı şahıslar görevini yapan trafik polislerine kimliklerini vermemekte ısrar etmiş, polislerimize saldırı girişiminde bulunmuş ve mukavemet göstermiştir. Gereği de yapılmıştır!

Yeni Trafik Kanunu Teklifimizin Amacı; Kazaları önlemek, Can kaybını en aza indirmek, Sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek, bir trafik kültürü oluşturmaktır."