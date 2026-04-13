CANLI YAYIN

Genç tıpçıdan Milyoner'de başarılı performans! 200 bin liralık soruda kritik karar

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ATV ekranlarının efsane bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", Oktay Kaynarca'nın muazzam sunumuyla yine milyonları ekran başına kilitledi. Yarışmaya Kayseri’den katılan 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Mehmet Arda Zengin, sergilediği üstün başarı ve örnek duruşuyla geceye damga vurdu. 200 bin liralık sorunun eşiğine kadar gelen genç yetenek, futbol dünyasını yakından ilgilendiren o kritik soruda hayatının en zorlu tercihlerinden birini yaptı.

Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışmada, 12 nisan akşamı konuk olan Mehmet Arda Zengin, geceye damga vuran yarışmacılardan birisi oldu.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gören Mehmet Arda Zengin, Kayseri'den katıldığı yarışmada bilgi birikimini ortaya koydu.

Çocukluk arkadaşının desteğiyle yarışmaya gelen Zengin, kazanacağı ödülle eğitimine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

MİLYONER'DE 200 BİN LİRALIK SORUDA KRİTİK KARAR

Yarışma boyunca soğukkanlılığını koruyan genç yarışmacı, soruları doğru yanıtlayarak 200 bin TL'lik baraja kadar ilerledi. Genç yarışmacı Mehmet Arda Zengin, gösterdiği yüksek performansın ardından 200 bin TL değerindeki sorunun kilidini açtırdı.

İŞTE O SORU:

Hakemlerin sarı ve kırmızı kart uygulamasını resmi olarak ilk kez kullandığı FIFA Dünya Kupası hangisidir?

A-) 1966 İngiltere
B-) 1970 Meksika
C-) 1974 Batı Almanya
D-) 1958 İsveç

Sorunun ekrana gelmesiyle birlikte derin bir düşünce sürecine giren Mehmet Arda Zengin, futbolseverleri de ekran başına kilitledi.

Soru üzerinde uzun süre muhakeme yapan genç tıpçı, tıp eğitimine yapacağı yatırımı riske atmamak adına yarışmadan çekilme kararı aldı.

Yarışmadan çekilmesinin ardından doğru cevabın "1970 Meksika" olduğu ortaya çıktı.

Yarışmadan çekilerek kazandığı 100 bin TL'lik ödülü garanti altına alan Mehmet Arda Zengin, tıp fakültesindeki eğitim hayatına büyük bir katkı sağladı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın