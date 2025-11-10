Haberler Tıkla Haberleri Gebze'deki çöken binadan kurtulmuştu! Taburcu olan Dilara ailesinin mezarını ziyaret etti

Gebze'deki çöken binadan kurtulmuştu! Taburcu olan Dilara ailesinin mezarını ziyaret etti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de çöken 7 katlı binanın enkazından 18 yaşındaki Dilara Bilir yaralı olarak kurtarılmıştı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Dilara Bilir, hastaneden çıkar çıkmaz enkaz altında yaşamını yitiren anne, baba ve iki kardeşinin mezarını ziyaret ederek dua etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 10.11.2025 22:06
ABONE OL
Gebze’deki çöken binadan kurtulmuştu! Taburcu olan Dilara ailesinin mezarını ziyaret etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesine vedaEnkazda hayatını kaybeden Bilir ailesine veda ENKAZDA HAYATINI KAYBEDEN BİLİR AİLESİNE VEDA

ÇÖKEN BİNADAN YALNIZCA O KURTULDU

Olay, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim günü meydana gelmişti. Kiracı olarak yaşadıkları binanın çökmesiyle birlikte enkaz altında kalan Bilir ailesinden anne Emine Bilir (37), baba Levent Bilir (44) ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur Bilir (14) hayatını kaybetmişti.

Ailenin en büyük çocuğu Dilara Bilir ise ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altından yaralı olarak çıkarılmış ve ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

TABURCU EDİLDİ İLK İŞİ MEZARLIĞI ZİYARET ETMEK OLDU

Yoğun bakımda 8 gün tedavi gören Bilir'in sağlık durumu düzelince normal servise alındı. Psikologlar eşliğinde ailesinin yaşamını yitirdiği bilgisi verilen Dilara Bilir, doktorların onayıyla hastanede geçirdiği 13 günün ardından bugün saat 14.00'te taburcu edildi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Hastaneden ayrılan Dilara Bilir, ilk olarak Mevlana Mahallesi'ndeki Merkez Mezarlığı'na giderek annesi Emine, babası Levent, kardeşleri Hayrunnisa ve Muhammet Emir Bilir'in mezarı başında dua etti. Bilir'in taburcu işlemlerinin ardından babaannesinin evine yerleştiği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA