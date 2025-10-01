Haberler Tıkla Haberleri Gaziantep'te tartışmada kanlı son! 1 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen kişiler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Kvgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 01.10.2025 00:25 Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 00:26
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Beykent kavşağı Alpaslan Mahallesi'nde Sedat P. (20) ile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Sedat P, aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık personelince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Sedat P, kurtarılamadı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

