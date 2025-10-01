Gaziantep'te tartışmada kanlı son! 1 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Beykent kavşağı Alpaslan Mahallesi'nde Sedat P. (20) ile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Sedat P, aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık personelince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Sedat P, kurtarılamadı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.