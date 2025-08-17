Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın! Valilik: 40 itfaiye aracı 100 personelle müdahale sürüyor

Organize Sanayi Bölgesi'ne ait itfaiye araçlarının da destek verdiği söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, alanda incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 dönüm üzerinde kurulu fabrikada çıkan yangına müdahale edildiğini söyledi.

Yangını söndürmek için ekiplerin çalıştığını belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Atık geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ilişkin saat 16.10'da ihbar aldık. Fabrika 10 dönüm üzerine kurulu bir alanı işgal ediyor. İçerisindeki geri dönüşüm malzemeleri, elyaf ve petrol materyalleri var. Çok yoğun bir duman görüyorsunuz. Enerjisi yüksek bir yangın. Amacımız onun etrafına sirayet etmeden yangını tutabilmek. Bütün kurumlar burada, şu an 40 yakın itfaiye aracı ve 100'e yakın itfaiye personeli var. Allah'ın izniyle şu andaki değişkenlerde bir sıkıntı olmazsa başka bir fabrikaya sirayet etmeden söndürmeye çalışıyoruz. Etkilenen kimse yok, içeride de kimse yok. Nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Uzmanlarımız çalışmalara devam edecek. Gaziantep'imize geçmiş olsun."

ALEVLER METRELERCE YUKARI ÇIKTI

A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ilişkin canlı bağlanarak bilgi verdi.

Geçgel, "Saat 16.50 sıralarında fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankerleriyle faberikanın dört bir tarafını itfaiye ekipleri sardı. Şu anda yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Oldukça riskli bir yangın zira fabrikanın yanında başka fabrikalar da bulunuyor.

Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi de sevk edilmiş durumda. Yangın sonrası Gaziantep'in pek çok noktasında yoğun siyah dumanları görmek mümkün. Alevler metrelerce yukarıya çıktı. Yangın tüm fabrikayı sardığı için tesisin kullanılamaz hale geldiğini ifade edelim." dedi.