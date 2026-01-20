CANLI YAYIN

Ferdi Özdemir öldürüldü mü? Müge Anlı'daki kesik baş cinayetinde yeni gelişme

Ferdi Özdemir ile Bayram Us arasındaki husumetin ardından Bayram Bey'in patronunun iletişime geçtiği Muhammet Ali Akdağ geçmişte yaşanan bir kız kaçırma olayından bahsetti. Bahsi geçen olayla ilgili Ferdi Özdemir ile define meselesi yüzünden sorun yaşadığı söylenen Umut Seçkin, Müge Anlı ekibine konuştu. Ferdi'nin kardeşinin Bayram Us'un akrabasını kaçırmaya çalıştığını söyleyen Umut Seçkin, "Eğer bu konuyla ilgili cinayet işlendiyse araştırılsın" dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ferdi Özdemir cinayeti dosyası 20 Ocak Salı günü yeniden ele alındı. Canlı yayında taraflar arasında karşılıklı suçlamalar yaşanırken, geçmişe dayanan iddialar ve tanık anlatımları dosyaya yeni başlıklar ekledi.

Programda adı geçen Recep Altınay, Ferdi Özdemir'in annesi Yaşar Özdemir hakkında ortaya atılan iddiaları kesin bir dille reddetti. Altınay, suçlamaların bir "oyun" olduğunu savunarak, olayların mahalle muhtarı Halil Baş ile İzzet Günaydın tarafından kışkırtıldığını öne sürdü.

"Böyle bir şey söylemedim, böyle bir şey yapmadım" diyen Altınay, iddiaları kabul etmedi.

"30-40 KİŞİYE AYNI ŞEYİ YAPTI"

Yayına bağlanan köyden bir erkek izleyici ise Recep Altınay'a sert tepki gösterdi. İzleyici, Altınay'ın köyde çok sayıda kişiye benzer sözler söylediğini ve uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

MUHTAR KONUŞTU: "KIŞKIRTMA YOK"

Suçlamalarda adı geçen mahalle muhtarı Halil Baş ise Müge Anlı ekibine yaptığı açıklamada "kışkırtma" iddialarını reddetti. Halil Baş, dul ve maddi durumu yetersiz kadınlar için zaman zaman ilmuhaber düzenlediğini ancak Yaşar Özdemir adına böyle bir belge yazmadığını söyledi. Yaşar Özdemir ile eşi Ramazan Özdemir'in boşanmadığını belirten Baş, bu nedenle usulsüz bir sosyal yardım alınmadığını ifade etti.

Recep Altınay ile aralarında husumet bulunmadığını ve halen konuştuklarını dile getiren Halil Baş, alacak-verecek meselesi olmadığını da belirtti. Baş, Altınay'ın oğlunun ortağının öldürüldüğü yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını, bahsi geçen Vedat Arman'ın hayatta olduğunu ve Sandıklı'da yaşadığını söyledi.

"EŞİME ISLIK ÇALIYORDU" İDDİASI

Kışkırtma iddialarının bir diğer muhatabı İzzet Günaydın ise Recep Altınay'ın suçu kendisine atmaya çalıştığını savundu. Günaydın, Altınay'ın hem kendi eşine hem de başka kadınlara uygunsuz sözler söylediğini, bu nedenle geçmişte darbedildiğini anlattı. Altınay'ın eşine balkondan ıslık çaldığını ve bunu "kuş ayırıyorum" diyerek geçiştirdiğini öne süren Günaydın, bu davranışların aralarında husumet yarattığını söyledi.

Programda Ramazan Özdemir ve ortağının işlettiği eğlence mekanı da gündeme geldi. İzzet Günaydın, mekanın alkollü olduğunu kabul etti ancak uygunsuz bir durum yaşanmadığını, zaman zaman sanatçıların türkü ve şarkı söylediğini belirtti. Günaydın ayrıca, Ferdi Özdemir'i öldüren kişinin köyden biri olmasının kendisine uzak bir ihtimal gibi geldiğini ifade etti.

Program muhabirinin Recep Altınay'ın evine gitmesine rağmen Altınay'ın kapıyı kilitleyerek görüşmeyi reddetmesi de dikkat çekti.

Dosyada, cinayetle bağlantılı olabileceği değerlendirilen geçmişe dayanan olaylar da yeniden gündeme taşındı. Ferdi Özdemir ile Bayram Us arasındaki husumetin ardından, Bayram Us'un patronu aracılığıyla Muhammet Ali Akdağ'a ulaşıldığı ve geçmişte yaşandığı iddia edilen bir "kız kaçırma" olayının dile getirildiği aktarıldı.

Muhammet Ali Akdağ, Ferdi Özdemir'in kardeşi Cüneyt Özdemir'in, Melek Bozkurt'un yolunu kestiği iddiasıyla jandarmaya şikayet edildiğini ve bu nedenle uzun süre cezaevinde kaldığını öne sürdü. Melek Bozkurt'un Bayram Us'un dayısının kızı olduğu da programda paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Define meselesi nedeniyle Ferdi Özdemir'le sorun yaşadığı iddia edilen Umut Seçkin ise olayın cinayet mahalline yaklaşık 200–250 metre mesafede yaşandığını, Ferdi Özdemir ailesine ait çadırların bölgede bulunduğunu, Melek Bozkurt'un ailesinin çadırlarının ise daha uzakta olduğunu söyledi. İncelemelerde, söz konusu noktada telefon sinyalinin çektiği ancak biraz ileride kesildiği bilgisi de paylaşıldı.

Melek Bozkurt'un babası Mustafa Bozkurt, kızının yolunun kesildiğini ve olay sonrası ağlayarak eve geldiğini anlattı. Cüneyt Özdemir'in motosiklet yoluna diken döşediğini iddia eden Bozkurt, olay sonrası Cüneyt Özdemir'in yaklaşık 3,5 yıl cezaevinde kaldığını ve cezasını çektiğini söyledi.

