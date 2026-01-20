Ferdi Özdemir öldürüldü mü? Müge Anlı'daki kesik baş cinayetinde yeni gelişme

Kaynak: ATV MUHTAR KONUŞTU: "KIŞKIRTMA YOK" Suçlamalarda adı geçen mahalle muhtarı Halil Baş ise Müge Anlı ekibine yaptığı açıklamada "kışkırtma" iddialarını reddetti. Halil Baş, dul ve maddi durumu yetersiz kadınlar için zaman zaman ilmuhaber düzenlediğini ancak Yaşar Özdemir adına böyle bir belge yazmadığını söyledi. Yaşar Özdemir ile eşi Ramazan Özdemir'in boşanmadığını belirten Baş, bu nedenle usulsüz bir sosyal yardım alınmadığını ifade etti.

Recep Altınay / ATV Recep Altınay ile aralarında husumet bulunmadığını ve halen konuştuklarını dile getiren Halil Baş, alacak-verecek meselesi olmadığını da belirtti. Baş, Altınay'ın oğlunun ortağının öldürüldüğü yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını, bahsi geçen Vedat Arman'ın hayatta olduğunu ve Sandıklı'da yaşadığını söyledi.