Ferdi Özdemir öldürüldü mü? Müge Anlı'daki kesik baş cinayetinde yeni gelişme
Ferdi Özdemir ile Bayram Us arasındaki husumetin ardından Bayram Bey'in patronunun iletişime geçtiği Muhammet Ali Akdağ geçmişte yaşanan bir kız kaçırma olayından bahsetti. Bahsi geçen olayla ilgili Ferdi Özdemir ile define meselesi yüzünden sorun yaşadığı söylenen Umut Seçkin, Müge Anlı ekibine konuştu. Ferdi'nin kardeşinin Bayram Us'un akrabasını kaçırmaya çalıştığını söyleyen Umut Seçkin, "Eğer bu konuyla ilgili cinayet işlendiyse araştırılsın" dedi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ferdi Özdemir cinayeti dosyası 20 Ocak Salı günü yeniden ele alındı. Canlı yayında taraflar arasında karşılıklı suçlamalar yaşanırken, geçmişe dayanan iddialar ve tanık anlatımları dosyaya yeni başlıklar ekledi.
Programda adı geçen Recep Altınay, Ferdi Özdemir'in annesi Yaşar Özdemir hakkında ortaya atılan iddiaları kesin bir dille reddetti. Altınay, suçlamaların bir "oyun" olduğunu savunarak, olayların mahalle muhtarı Halil Baş ile İzzet Günaydın tarafından kışkırtıldığını öne sürdü.
"Böyle bir şey söylemedim, böyle bir şey yapmadım" diyen Altınay, iddiaları kabul etmedi.
"30-40 KİŞİYE AYNI ŞEYİ YAPTI"
Yayına bağlanan köyden bir erkek izleyici ise Recep Altınay'a sert tepki gösterdi. İzleyici, Altınay'ın köyde çok sayıda kişiye benzer sözler söylediğini ve uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti.