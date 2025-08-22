Haberler Tıkla Haberleri "Ev yıkılıyor" deyip dışarı fırladılar! İstanbul'da 2 bina apar topar boşaltıldı

"Ev yıkılıyor" deyip dışarı fırladılar! İstanbul'da 2 bina apar topar boşaltıldı

İstanbul Büyükçekmece'de vatandaşlar büyük korku yaşadı. Binanın duvarlarından sesler gelmesi üzerine apartman sakinleri "Ev yıkılıyor" diye bağırıp dışarı çıktı. İhbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından iki bina boşaltıldı.

Büyükçekmece'de apartman sakinlerinin binanın duvarlarından sesler geldiği ihbarı üzerine iki bina boşaltıldı.

Büyükçekmece Ulus Mahallesi Leylek Sokak'ta saat 23.00 sıralarında apartman sakinleri, binadan gelen çatırdama sesleri üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

2 BİNADA 7 DAİRE BOŞALTILDI

Olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemenin ardından 4 katlı ve 3 katlı bitişik haldeki iki binayı boşalttı. Toplamda 7 daire boşaltılırken, ekipler binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis ve zabıta ekiplerinin girişi yasakladığı binaların durumu gündüz yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

"KOMŞULAR BAĞIRMASA HABERİMİZ OLMAYACAKTI"

Bina sakinlerinden Ekrem Coşkun, "Komşular bağırmasa haberimiz olmayacaktı. 3 katta ses duyduk. Çocuk düştü sandık, o yüzden aldırış etmedik. Komşular bağırdı 'Ev yıkılıyor' diye, o zaman aşağıya indik"dedi.

