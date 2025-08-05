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Eskişehir'de iş makinesinin 5 araca ve 2 kişiye çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 5 araca çarpan iş makinesinin 2 kişiyi yaraladığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 05.08.2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 11:59
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ESKİŞEHİR’DEKİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu hasarlı kaza meydana geldi. Kazanın ardından taraflar yol üzerinde aralarında anlaşmaya çalışırken iş makinesiyle bölgeden geçmek isteyen İ.K. kazaya karışan araçlarla birlikte 5 araç ile M.E. (30) ve O.Y'ye (25) çarptı.

İŞ MAKİNESİ 5 ARACA VE 2 KİŞİYE ÇARPTI

Yaralanan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kepçe operatörü İ.K. ise kaza sonrası polis ekiplerince emniyete götürüldü. Kaza anı, bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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