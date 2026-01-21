CANLI YAYIN

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Entübe edilen Haldun Dormen'den haber var! Gelini Ayşe Arman son durumunu açıkladı

Usta tiyatrocu Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmış 12 Ocak'ta da entübe edilmişti. Gelini ve ünlü yazar Ayşe Arman, sosyal medya üzerinden sanatçının son durumuyla ilgili güncel bilgileri takipçileriyle paylaştı.

Devlet sanatçıcı ünvanına sahip 97 yaşındaki Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor.

''DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN''

Oğul Dormen, babasının sağlık durumuyla ilgili; ''Yaparsın şekerim! Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin'' ifadelerini kullanmıştı.

"ÇOK PARLAK DEĞİL"

Dormen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama gelini ve ünlü yazar Ayşe Arman'dan geldi.

Arman, Instagram sayfasında "3 haftadır hastane... Ömer zoom toplantılarını buradan yapıyor... Her gün geliyoruz... Görüş saatlerinde görüyoruz... Entübe hal devam... Çok parlak değil durum... Makinalarla stabil... Böbrek, kalp, akciğer hep makinaya bağlı... Bilmiyorum artık nolacak... Bekliyoruz... Onun için ne hayırlıysa o olsun... İçimden çok post koymak filan gelmiyor... Sadece gündemle ilgili bi şeyler paylaşıyorum... Tadım tuzum yok... Böyle..." mesajını paylaştı.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni, oyun yazarı, çevirmen Ahmet Haldun Dormen, 5 Nisan 1928 yılında Mersin'de dünyaya geldi. 1955 yılında Dormen Tiyatrosu'nu kurdu. 1961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk batılı müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı yönetti. 1980'li yıllarda Egemen Bostancı'nın yapımcılığını üstlendiği Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikalleri sahneye koydu. 1985 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu Lüküs Hayat, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak devam etti.

ABD'DE EĞİTİM ALDI

Tiyatro eğitimini ABD'de Yale Üniversitesi'nde aldı. Yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Hollywood'da Pasadena Playhouse'da 4 oyunda oynadı. İstanbul'a döndüğünde önce Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye girdi ve Cinayet Var adlı oyundaki dedektif rolüyle ilk kez Türk seyirci karşısına çıktı. O sıralarda Beyoğlu Parmakkapı sokakta gençlerle birlikte 60 kişilik cep tiyatrosunu açtı.

DEVLET SANATÇISI OLDU

Dormen, 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile evlenmiş, sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı bir oğlu dünyaya gelmiştir.

Yaşamı boyunca iki yüz ellinin üstünde ödül kazanan sanatçı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda dersler vermiş; Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru olarak ödüllendirilmiş; 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı ünvanını almıştır.

