Entübe edilen Haldun Dormen'den haber var! Gelini Ayşe Arman son durumunu açıkladı
Usta tiyatrocu Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmış 12 Ocak'ta da entübe edilmişti. Gelini ve ünlü yazar Ayşe Arman, sosyal medya üzerinden sanatçının son durumuyla ilgili güncel bilgileri takipçileriyle paylaştı.
Devlet sanatçıcı ünvanına sahip 97 yaşındaki Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor.
''DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN''
Oğul Dormen, babasının sağlık durumuyla ilgili; ''Yaparsın şekerim! Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin'' ifadelerini kullanmıştı.
"ÇOK PARLAK DEĞİL"
Dormen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama gelini ve ünlü yazar Ayşe Arman'dan geldi.
Arman, Instagram sayfasında "3 haftadır hastane... Ömer zoom toplantılarını buradan yapıyor... Her gün geliyoruz... Görüş saatlerinde görüyoruz... Entübe hal devam... Çok parlak değil durum... Makinalarla stabil... Böbrek, kalp, akciğer hep makinaya bağlı... Bilmiyorum artık nolacak... Bekliyoruz... Onun için ne hayırlıysa o olsun... İçimden çok post koymak filan gelmiyor... Sadece gündemle ilgili bi şeyler paylaşıyorum... Tadım tuzum yok... Böyle..." mesajını paylaştı.